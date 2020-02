Drake Maverick a été honteusement confondu avec le fils de Braun Strowman

Les amis de voyage de la WWE, Braun Strowman et Drake Maverick, doivent avoir des looks amusants lorsqu’ils se promènent dans les stations-service sur la route.

Ils reçoivent aussi des commentaires amusants.

Dans une vidéo publiée par la WWE pour promouvoir de nouveaux “ Tiny Tacos ” de Jack In The Box, Maverick a révélé qu’il avait été confondu avec le fils de Braun. La paire a été rejointe par Elias, la star de SmackDown, et il n’a pas pu s’empêcher de craquer devant leurs ébats.

Quand Elias a demandé à Drake et Braun de révéler quelque chose d’intéressant sur leur temps à voyager ensemble, Maverick a dit qu’ils s’étaient installés dans un gymnase un jour et a demandé si l’endroit passait la journée. De manière hilarante, la femme derrière le comptoir a dit à Strowman qu’ils l’avaient fait, les a remis et a ensuite dit: “Oui, vous et votre fils passez une bonne journée”.

Elle pensait que Braun prenait son garçon pour un entraînement, et ne cliqua pas sur le fait que Mav était lui-même un adulte. Il le prit dans la foulée et eut un petit rire à ce sujet.

La vidéo entière mérite d’être regardée pour voir la chimie naturelle de Drake et Braun. C’est aussi la «table pour 3» la plus étrange qui soit.