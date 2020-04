Drake Maverick espère-t-il sauver un emploi à la WWE en remportant le titre NXT?

WWE.com

À travers les sorties massives de la WWE de mercredi dernier, la sortie

de Drake Maverick s’est démarqué comme étant différent des autres.

Ce qui a rendu le départ de Maverick pour la WWE si unique, c’est que le

Anglais ridiculement talentueux n’a pas tardé à révéler comment il allait encore

être en lutte dans trois matchs de plus avant la fin de son séjour à la WWE. Ceux

les matchs, bien sûr, feront partie du tournoi pour couronner un Cruiserweight intérimaire

Champion – et maintenant Maverick a déclaré son intention de gagner

tournoi et sauver son emploi.

S’exprimant sur l’épisode de cette semaine de The Bump, l’ancien (et

avenir?) Rockstar Spud n’hésitait pas à proclamer comment il a si souvent été

devrait faire de la salade de poulet à partir de poulet sh * t au cours de sa carrière à la WWE et

au-delà, et comment maintenant “il doit faire fonctionner ça” et que “c’est mon histoire maintenant.”

Devrait-il y avoir une réelle chance que la WWE ait le

remords et voulant que Drake Maverick reste avec l’entreprise, en espérant qu’ils

tirer le meilleur parti de l’un des joueurs les plus polyvalents du jeu.

Si, comme cela semble le plus probable, le temps de Drake avec la WWE est vraiment

une fois le tournoi cruiserweight terminé et dépoussiéré, il sera sûrement

l’un des agents libres les plus en vogue sur le marché – et quiconque se retrouve avec

Rockstar Spud sur leur liste aura une véritable star de bonne foi plus grande que nature

sur leurs mains.