Dream Casting Le film Ric Flair du Rock

Dans une nouvelle quelque peu surprenante, il semble que The Rock soit sur le point de réaliser un film sur la vie et la carrière de Ric Flair – selon la légende elle-même. Et naturellement, la question devient maintenant qui jouera non seulement Flair mais tous les acteurs majeurs de l’histoire de sa vie.

Tout d’abord, en l’absence d’informations concrètes sur le film, nous devons faire des hypothèses sur ce sur quoi il se concentrerait réellement. La carrière de Flair a été une chose énorme et tentaculaire, mais certaines choses ressortent comme ce que vous devriez regarder – et bien sûr, il y a aussi des événements de la vie majeurs.

Pour les besoins de ce casting, nous allons diviser sa vie et sa carrière en chapitres. Si vous étiez intelligent (et The Rock l’est, heureusement), vous commenceriez par la bataille de Flair avec les problèmes de santé en 2017 et le vétéran reviendrait sur sa carrière – la mise en place de l’intrigue étant ses réalisations les plus fières.

À partir de là, les chapitres s’écrivent à peu près eux-mêmes: vous auriez la NWA dans les années 80, sa très brève course à la WWE de 91 à 93, son retour à la WCW (principalement autour de son retour, puis la querelle avec le NWO et Eric Bischoff), son retour à la WWE, la mort de son fils et l’ascendance de Charlotte Flair au champion (et son moment WrestleMania).

Certes, c’est une tournée assez sifflante de sa carrière, mais vous devez considérer comment un seul récit peut en sortir. Pour le film, la meilleure approche serait la considération de Flair de son héritage contre la perte de son fils et son moment le plus fier avec Charlotte sortant de son ombre.

Donc, avec tout cela à l’esprit, il y a beaucoup de grands noms que nous devons considérer pour le film.