Dream Match annoncé pour ROH Supercard of Honor

ROH a envoyé ce qui suit:

JAY WHITE ET MARTY SCURLL SE RENCONTRERONT DANS UN MATCH DE RÊVE À LA SUPERCARD D’HONNEUR!

Ce sera “Villain” contre “Switchblade” dans un match de rêve international à Supercard of Honor le 4 avril à Lakeland, en Floride.!

Marty Scurll a choqué le monde de la lutte en se présentant au salon New Japan Pro-Wrestling à Raleigh, en Caroline du Nord, plus tôt cette semaine et en défiant White à un match à Supercard of Honor. White a publié une vidéo ce matin acceptant le défi.

White, le leader du Bullet Club, a accusé Scurll, un ancien membre du Bullet Club, de l’avoir défié comme moyen de tenter de retrouver sa pertinence.

“Vous voyez à quel point le Bullet Club est le meilleur qu’il ait jamais été avec moi au premier plan et vous, Marty, nulle part en vue”, a déclaré White avec un sourire narquois. «Donc, vous voulez défier l’homme qui a vendu à lui seul Madison Square Garden, et vous voulez que je vienne au Ring of Honor et que je redonne vie à l’endroit que vous appelez chez vous. … Chez Supercard of Honor, vous êtes sur. »

Scurll et White ont des CV exceptionnels. White, originaire de Nouvelle-Zélande, est un ancien champion des poids lourds IWGP, intercontinental et américain. Scurll, originaire de Cambridge, en Angleterre, a remporté des titres dans le monde entier, y compris le titre ROH World Television et le titre IWGP Junior Heavyweight.

Leurs chemins se sont croisés à quelques reprises au fil des ans, mais Supercard of Honor marquera la première fois que Scurll et White se sont affrontés avec les yeux de tout le monde de la lutte sur eux.

Est-ce que White pourra sauvegarder son discours dur? Ou Scurll aura-t-il le dernier rire? Rejoignez-nous en direct à Lakeland ou en streaming pour HonorClub pour le découvrir!

ROH PRÉSENTE UNE SUPERCARD D’HONNEUR

SAMEDI 4 AVRIL, 19 H EDT

CENTRE DE FINANCEMENT RP

701 LIME STREET

LAKELAND, FL 33815

DÉJÀ SIGNÉ:

«THE VILLAIN» MARTY SCURLL contre «SWITCHBLADE» JAY WHITE

SIGNÉ POUR APPARAÎTRE:

CHAMPION DU MONDE ROH PCO

CHAMPION DU MONDE DE TÉLÉVISION ROH DRAGON LEE

SE RUER

KENTA

SERA OSPREAY

TAIJI ISHIMORI

EL PHANTASMO

FLIP GORDON

JAY LETHAL

JEFF COBB

MARK HASKINS

SLEX

CHAMPION DU MONDE DE LA NWA NICK ALDIS

ROUGE INCROYABLE

ROCKY ROMERO

DAN MAFF

PJ BLACK