Drew McIntyre affirme que Conor McGregor n’a aucune chance contre Vince McMahon

WWE

Conor McGregor n’a aucune chance contre Vince McMahon, selon l’actuel champion de la WWE Drew McIntyre.

La marque The MacLife de McGregor a récemment publié une image photoshopée de McGregor organisant les championnats UFC et WWE sur Instagram. La photo était sous-titrée avec « toutes les ceintures ». Pensez-vous que nous verrons jamais la jambe de billard McGregor à la WWE? #themaclife #official #conormcgregor #thenotoriousmma #irishmma #ufc #ufcnews #sbgireland #mmanews #mma #mixedmartialarts #fightgame #wwe ‘.

Ensuite, la société a décidé de publier à nouveau l’image sur son histoire Instagram – taguant Stephanie McMahon – avec la légende « McMahon Vs McGregor CEO Flashmatch ».

Maintenant, le psychopathe écossais a fait tout son possible pour faire savoir à la star du MMA récemment à la retraite qu’il n’avait aucune chance de battre Vince McMahon dans un match.

Publiant sur Twitter, McIntyre a déclaré:

« Big man @TheNotoriousMMA en train de se battre avec ANOTHER 70 ans, vous ne pouviez pas laisser tomber un gars dans un pub, vous n’avez aucune chance contre Vince. Vous n’êtes que le dernier gars à penser qu’il peut laisser son équipe de relations publiques coller mon titre sur son épaule et entrer dans notre monde. Tenez-vous au whisky McTapper ‘

McGregor a longtemps été lié à un déménagement au pays du divertissement sportif et a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a annoncé sa retraite immédiate du MMA le mois dernier.

Préférez-vous voir McGregor affronter McMahon dans une bataille des jambes? Ou préférez-vous voir McIntyre s’unir à Mystic Mac?

Quoi qu’il en soit, McGregor a peut-être mordu plus qu’il ne peut mâcher …