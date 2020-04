Drew McIntyre appelle Tyson Fury après sa victoire au championnat de la WWE

Le nouveau champion de la WWE, Drew McIntyre, a récemment interviewé TalkSport pour discuter de sa grande victoire sur Brock Lesnar à WrestleMania 36. Au cours de l’interview, McIntyre a appelé la star du football anglais Chris Sutton et le champion de boxe poids lourd WBC Tyson Fury à un match. Il a suggéré que le co-organisateur du Sports Breakfast et la star des Rangers, Ally McCoist, l’installe.

Voici ce qu’il avait à dire:

Quand cela revient à la normale, la prochaine chose que je veux faire est de combattre Chris Sutton. Vous l’avez configuré. Enfin, quand tout redevient normal et que je peux retourner au Royaume-Uni et défiler avec la ceinture, la dernière chose que je veux faire est de faire le match avec Sutton. Tu serais dans mon coin. Je sais que Tyson Fury est également à l’affiche aujourd’hui.

Je dois élever Fury parce qu’il parlait de trash à mon sujet, donc je sais qu’il vient dans la série. Dites-lui “j’ai vu ce que vous avez dit sur moi.” Il se moquait de qui avait gagné le match [between Lesnar and I], il pensait que j’allais gagner et pense qu’il peut me briser. Dites-lui simplement “Fury, j’ai gagné le championnat, maintenant je fais attention à toi”. Après avoir battu Sutton, je viens pour Fury.

Fury est allé sur Instagram pour répondre au défi du champion de la WWE:

«@Dmcintyrewwe m’a appelé après sa victoire à @wwe Wrestlemania 36, ​​d’abord je dis félicitations et quel travail fantastique. Deuxièmement, j’accepte son défi, n’importe quand, n’importe où, n’importe où. »

Lire aussi: Drew McIntyre obtient ses plaques de titre personnalisées pour le championnat de la WWE (vidéo), Mojo Rawley / WrestleMania