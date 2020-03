Drew McIntyre assassine brutalement l’araignée d’Erick Rowan à la WWE Raw

WWE

Drew McIntyre a brutalement assassiné l’araignée de compagnie d’Erick Rowan lors de l’épisode d’hier soir de WWE Raw.

Montrant ses vraies couleurs de “ psychopathe écossais ”, le froid et dur McIntyre a mis fin à la vie de la créature sans défense tout en luttant contre Rowan dans la deuxième heure de Raw. Erick était parti dans une cage contenant son animal de compagnie bien-aimé au bord du ring. McIntyre le ramassa, le posa sur le sol, l’écrasa avec les marches de l’anneau, écrasant l’araignée.

Des hommages sincères ont afflué de tous les coins d’Internet: –

La lumière de l’araignée a brûlé brièvement mais vivement à la WWE. Des mois et des mois de taquineries ont finalement atteint leur point culminant la semaine dernière, quand Erick, ce fier père arachnide, a finalement dévoilé son petit trésor au monde, effrayant toute la troupe de No Way Jose dans le processus. Il semblait que l’araignée était prête pour une longue lueur prospère aux côtés de son père, bien que la cruauté de McIntyre signifie qu’il n’aura jamais la chance de se lancer dans le genre de course qu’il méritait.

Bonne nuit, doux prince araignée. Vous nous manquerez beaucoup.

Nous ici à WhatCulture.com voudrions exprimer nos pensées les plus profondes, nos condoléances et nos respects aux amis, à la famille et à Erick Rowan de l’araignée en cette période difficile. Espérons que le tueur sera traduit en justice.