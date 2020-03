Drew McIntyre: “Brock Lesnar a fait tout son possible pour me faire bien paraître!”

Lors d’un récent entretien avec TalkSPORT, Drew McIntyre a commenté son prochain match WrestleMania 36 avec Brock Lesnar, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur Brock Lesnar: “C’est l’homme. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec Ambrose et leur situation. C’est quelqu’un avec qui je suis ami et j’ai eu tellement de super matchs, donc je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas. Mais, selon mon expérience, Brock est allé au-delà pour s’assurer que je suis aussi beau que possible. J’essaie toujours de surmonter le fait qu’il y a quelques semaines, ils ont fait remarquer que Ricochet m’avait aidé au Rumble, ils m’ont un peu renversé au micro. Généralement, Paul Heyman les construit pour vendre l’adversaire pour le match de Brock, mais c’était l’inverse cette fois. Paul m’a dévalisé, presque comme «attendez une minute, sommes-nous inquiets pour ce type?» Puis je suis sorti, j’ai regardé Brock dans les yeux et je l’ai laissé tomber trois fois. Et, je suis sûr que vous l’avez probablement remarqué, un de ces coups de pied n’était pas nécessairement prévu! Il a fait tout son possible – il a senti la foule parce que c’est comme ça qu’il est bon et je suis un professionnel. Il n’y avait aucun indice physique, nous avons donc continué. Et je me disais: “Wow, ce gars est incroyable” et je suis content d’être à un niveau où je peux le lire en même temps. Nous travaillons ensemble ici et il est plus que disposé à aller trop loin pour me faire paraître aussi bien que possible et me faire “.

Sur Brock lui disant de ramasser le titre: «J’étais tellement dedans! Mais je n’ai pas oublié ça, il [Brock] l’a ressenti sur le moment et a dit “fais-le!”. La caméra vient de le prendre, mais c’est tout ce qu’il a investi. Il a fait cet appel parce qu’il a senti la foule. Personne, vend comme Brock Lesnar et deux, ne ressent une foule comme Brock Lesnar. D’après mon expérience de tous ceux avec qui j’ai été dans le ring – et même de parler avec lui dans les coulisses – en termes d’apprentissage, c’est comme wow … ce mec a plus que quiconque à qui j’ai jamais parlé. Il y a un niveau de superstar et un niveau supérieur, puis il y a le niveau d’élite auquel très peu de gens ont accès. En ce moment, je fais tout ce que je peux pour atteindre ce niveau parce que je veux que la WWE soit aussi grande que possible et je veux que ces classements remontent. Je suis à nouveau comme un gamin au collège comme j’étais avec Shawn Michaels dans NXT, prenant des notes. Je veux arriver à ce niveau. “

Sur Paul Heyman: «Heyman est quelqu’un qui a toujours eu Drew McIntyre, même à l’époque des 3MB. Il me donnerait quand même des commentaires positifs. Ce que je pouvais faire, ce que je pouvais essayer de lancer – il était toujours dans mon coin. De toute évidence, en dehors de l’entreprise, j’ai travaillé avec Evolve avec Gabe Sapolsky, le protégé de Paul Heyman et j’étais le visage d’Evolve pendant longtemps, donc c’est plutôt cool que Paul garde un œil sur Gabe. J’ai pu travailler avec le protégé et finalement revenir travailler avec le maître et quand il a finalement réussi à obtenir plus de pouvoir, je pensais que je ne serais pas surpris si j’avais plus de liberté. C’est parce que quelqu’un connaît Drew McIntyre mieux que moi, Drew McIntyre et c’est Paul Heyman. “