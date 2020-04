Drew McIntyre & Charlotte Flair nouveaux champions-Wrestlemania

Deux autres champions ont été couronnés dans la nuit II de Wrestlemania 36 qui semblait en effet trop gros pour une nuit. Drew McIntyre et Charlotte Flair ont remporté des victoires dans leurs matchs respectifs. Wrestlemania 36 a cessé d’être diffusé lorsque Drew a célébré le Championnat de la WWE tandis que la soirée s’est ouverte avec Charlotte Flair qui a marqué l’histoire en remportant le titre féminin NXT.

Résultats de la WWE Wrestlemania 36 Night II: 5 avril 2020

L’événement principal de WrestleMania 36 Night 2 a vu Brock Lesnar défendre le championnat de la WWE contre Drew McIntyre. Il était en contrôle précoce du match en frappant dos à dos des suplex allemands suivis de plusieurs F-5 mais le challenger a continué à expulser. McIntyre a ensuite contré un F-5 avec un Claymore Kick et a suivi avec trois autres pour assurer la victoire du titre.

Becky Lynch entre dans l’histoire à la WWE Wrestlemania 36 Night I

Drew McIntyre a été vu en train de faire sa première séance photo de championnat une fois Wrestlemania 36 terminé. La ceinture plaquée personnalisée portant le logo du psychopathe écossais a également été révélée alors qu’il attend avec impatience de commencer son règne avec la ceinture la plus prestigieuse du divertissement sportif.

L’autre nouvelle championne couronnée à Wrestlemania 36 n’était autre que Charlotte Flair qui a pris l’habitude de réécrire les livres d’histoire. Lors du premier match de la soirée, elle a battu Rhea Ripley pour remporter le titre féminin NXT.

Elle a forcé Rhea à retirer son mouvement de soumission de Figure-Huit pour commencer son deuxième règne avec cette ceinture. La reine se déplacera peut-être aux mercredis soirs pour figurer sur la programmation NXT.

Plus d’informations à ce sujet seront disponibles lorsqu’elle apparaîtra pour une session médiatique sur ESPN. La WWE a confirmé que les deux nouveaux champions apparaîtront sur ESPN pour parler de leurs victoires à Wrestlemania,

«Drew McIntyre et Charlotte Flair sont sortis champions de WrestleMania 36 et apparaîtront sur ESPN pour réfléchir à leurs triomphes.

Le champion de la WWE nouvellement couronné rejoindra «Golic & Wingo» sur ESPN2 à 8 h 10 HE pour réfléchir à sa victoire qui a changé sa carrière contre Brock Lesnar à la vitrine des Immortels. Plus tard, Flair se rend à «Get Up» d’ESPN à 9 h 45 HE, après sa victoire durement gagnée contre Rhea Ripley pour le Championnat féminin NXT.

Connectez-vous pour entendre les deux champions lundi matin. »