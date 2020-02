Drew McIntyre commente le changement de son accent face à Brock Lesnar

Lors d’une récente interview avec la BBC, Drew McIntyre a commenté faire face à Brock Lesnar à WrestleMania 36, ​​et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

En route vers WrestleMania: «WrestleMania est notre Coupe du monde, c’est notre finale de la FA Cup. Il y aura 80 000 personnes et j’ai un match pour le titre mondial garanti. J’ai été le premier écossais à remporter le Royal Rumble, le premier britannique à le remporter et j’espère que je serai le premier champion du monde écossais. »

En changeant son accent: “Nous avons l’accent le plus difficile au monde à comprendre et j’ai dû l’ajuster légèrement parce que j’en avais marre d’entendre” Quoi? “Pendant les quatre premières années que j’étais ici. J’ai besoin que le monde me comprenne quand je suis champion, soulève le titre et dis: “Je l’ai fait pour l’Écosse.”