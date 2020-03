Drew McIntyre commente que son match WrestleMania n’est pas ce qu’il attendait, plus

Lors d’un récent entretien avec Newsweek, Drew McIntyre a commenté avoir travaillé un match contre Brock Lesnar à WrestleMania 36, ​​se mettre au travail avec Roman Reigns, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

En travaillant avec Roman Reigns: “C’est fou. Pour regarder Roman passer d’un stade de développement de la FCW… Je me souviens de l’un de ses premiers matchs lorsque je suis descendu à la FCW, et j’avais environ 25 ans à l’époque, il y a environ neuf ans. Et j’étais dans un match tag avec lui et les entraîneurs m’ont dit de garder un œil sur ce gars, il va être bon. Mais je ne savais pas à quel point il deviendrait bon et jusqu’où il irait. J’ai été absent de l’entreprise pendant quelques années et je suis revenu et j’ai eu l’occasion d’être avec lui et de travailler avec lui. Et j’étais “wow ce mec a progressé plus vite que tous ceux que j’ai connus”. J’apprenais de lui même si je suis là depuis bien plus longtemps que lui, et j’apprenais en fait de Roman. Donc je me disais “Ok, ce gars comprend vraiment.” De toute évidence, il est dans son sang et il est un artiste et un leader tellement phénoménal que je peux apprendre une chose ou deux sur ce type. J’étais la grande querelle pour lui de revenir de sa maladie, et nous avons eu beaucoup de temps pour travailler ensemble et il m’aidait à apprendre à devenir une superstar de haut niveau de la WWE. Et un an plus tard, c’est fou que je l’ai éliminé en dernier du Royal Rumble et maintenant nous allons tous les deux pour nos titres respectifs. Si je peux être un champion comme Roman, c’est quelque chose dont je peux être fier. »

Sur ce qu’il a appris de Reigns sur la performance au niveau d’un événement principal: “Oui, il maîtrise beaucoup de nuances. Beaucoup de gens peuvent devenir bons dans ce travail et faire réagir un public. Et quand je dis réagir, je veux dire applaudir pour ce moment ou ce match particulier et faire en sorte que les gens s’investissent vraiment et se soucient de vous. La salle est différente lorsque vous y entrez, c’est une véritable superstar de haut niveau. Comme je l’ai dit, même s’il ne le fait pas depuis aussi longtemps que moi, beaucoup de gens à l’époque [felt] c’était dans son sang et il l’a eu très rapidement. Et c’est sur la façon dont vous vous présentez en tant que superstar de haut niveau. Cela a fonctionné pour de nombreuses légendes de cette entreprise, et il a été une éponge tout au long du processus. Il a eu l’opportunité de travailler avec beaucoup de gars qui ne sont plus là, et pour que cette connaissance qui lui était transmise me soit transmise, il était prêt à enseigner. »

Sur sa course NXT: «Être dans NXT était ce que je voulais faire. C’était par choix. C’était la vision de Triple H pour moi de revenir à NXT et sa marque NXT. C’était le seul endroit où je voulais retourner, et juste parce que je suis parti depuis un certain temps. Je n’ai pas re-signé avec TNA. Le nouveau Japon était dans mon esprit. Si ce n’était pas [been] pour un appel téléphonique de 40 minutes avec Triple H, au cours de cet appel, il a dit beaucoup de choses positives. Il me surveillait. Il était très fier que je réalise enfin mon potentiel et ce que lui-même et M. McMahon ont vu en moi toutes ces années. Mais lors de cet appel, j’ai clairement indiqué que je voulais être dans NXT, et il a précisé que c’était ses pensées, de me réintroduire à la WWE et de leur montrer qui était Drew maintenant. Les fans de NXT sont les fans hardcore. Ils savent ce que j’ai fait en dehors de l’entreprise, donc c’était un très bon endroit pour réintroduire Drew mais en même temps être un leader et enseigner à tout le monde autour de moi ce que j’ai bien fait et ne pas faire les mêmes erreurs que moi . J’ai donc vraiment prospéré et j’ai adoré être un champion et un leader là-bas avant d’être envoyé à RAW. »

Sur NXT Takeover: annulation de Tampa: “Je suis sûr qu’ils ressentent la même chose [as the main roster is about WrestleMania]: un peu déçu que ça ne descende pas comme ils l’avaient envisagé, mais encore une fois très fier de donner aux gens quelque chose à espérer. Les prises de contrôle sont quelque chose que j’attends personnellement avec impatience. À chaque match, ils sortent toujours du parc. Tous ceux qui ont la chance de participer à une OPA se rendent compte qu’ils sont très chanceux car il y a tellement de monde sur le PC. Quand j’étais là-bas, j’étais là pendant un an, et quand j’étais blessé, j’allais là-bas pour travailler avec Shawn Michaels. Je rencontrais environ 200 à 300 personnes chaque fois que j’étais là-bas. Tant de gens sur le PC, c’est incroyable, et si vous avez la chance de prendre le contrôle, vous l’avez mérité et vous le méritez. Je sais que ces gars-là lui donnent 110% à chaque prise de contrôle. Et je crois qu’ils vont faire [the Takeover matches] les mercredis, et je sais qu’ils vont le faire sortir du parc et je suis excité. “

Sur la façon dont il gère son grand match WrestleMania n’étant pas ce qu’il envisageait: “J’y ai pensé. Cela m’est venu alors que je parlais dans une interview précédente. Après s’être refroidi et avoir marqué une carrière de 18 ans, il est devenu champion de la WWE, le premier champion britannique de la WWE. Comment va-t-il être assis dans ce ring, potentiellement, par moi-même avec le titre? Et la façon dont je l’ai décrit plus tôt était, vous avez votre moment avec la foule, l’adrénaline monte en flèche, vous allez à l’arrière, tout le monde est là. Vous allez au vestiaire, tout le monde est là. Vous obtenez des félicitations et finalement tout le monde part et vous allez redescendre et après que je serai le dernier, je serai le dernier à quitter les vestiaires. Et quand j’arrive enfin dans cette chambre d’hôtel et que vous êtes avec votre autre significatif, dans mon cas ma femme, et enfin une fois que vous êtes seul, c’est là que les vraies émotions se manifestent. Et je peux imaginer que cette situation particulière est quelque chose comme ça. Comme si vous vous jetiez un coup d’œil lorsque vous êtes loin du public. Je ne suis pas la personne la plus émotive du monde, mais après avoir remporté le Royal Rumble, je suis devenu émotif parce que ce fut un grand moment pour moi. Et je reçois un flash de tout ce que j’ai vécu jusqu’à ce stade. Mais cette fois, dans le ring par moi-même, vous allez vraiment avoir un aperçu de ce qui se passe quand nous rentrons à l’hôtel. Et la chambre d’hôtel ferme et vous regardez le titre et je sais que beaucoup d’autres personnes vont s’inquiéter de leur entrée et de la façon dont ils réagiront par la suite, en célébrant, etc., mais c’est ce que je dirais. Faites ce que vous faites toujours, détendez-vous, soyez dans l’instant et les caméras vont tout capturer, alors faites comme si vous étiez dans cette chambre d’hôtel et laissez le monde entrer, et quelle que soit l’émotion réelle qui en sort, elle sort. “