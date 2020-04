Drew McIntyre devient le nouveau champion de la WWE à WrestleMania 36

WWE.com

Drew McIntyre a effectué le tombé sur Brock Lesnar pour devenir le nouveau champion de la WWE dans l’événement principal de WrestleMania 36.

Les deux hommes ont été expulsés de nombreux Claymore Kicks et F5 tout au long du match, mais McIntyre a remporté la victoire et a mis fin au règne du titre de Brock à 182 jours. Dans le processus, Drew est devenu le premier champion britannique et écossais de la WWE dans l’histoire de l’entreprise.

Beaucoup en a été fait dans la perspective de “ Mania ”, mais le grand moment de McIntyre a été menacé par la récente crise sanitaire et le fait que la WWE a organisé le spectacle pendant deux nuits dans son propre Performance Center. Cela ne devrait pas empêcher le flot d’affection sincère pour le travailleur écossais de se répandre sur les réseaux sociaux.

Lesnar mérite une tonne de crédit pour avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre Drew sur la bonne voie aussi. En gagnant si définitivement sur une étape aussi grande (mais sans aucun doute bizarre), McIntyre ressemble maintenant à un million de dollars et est en passe de devenir un champion à temps plein dont la WWE peut être fière.

Il est également remarquable qu’il ait gagné avec son Claymore Kick après avoir travaillé si dur pour que ce changement change la donne.