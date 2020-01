Drew McIntyre dit que Royal Rumble Win signifie autant que n’importe quel titre pour lui

Drew McIntyre s’est entretenu avec ESPN après sa grande victoire au Royal Rumble lors du PPV de la nuit dernière, discutant de l’importance de la victoire pour lui et plus encore. Vous pouvez voir les faits saillants de l’interview ci-dessous:

Si jamais il avait imaginé gagner le Rumble:

“Je serais un menteur si je disais que je ne l’avais pas imaginé. Quand j’étais absent, j’ai travaillé très dur. J’étais le lutteur professionnel le plus occupé au monde. Et je l’ai fait intentionnellement pour devenir aussi bon que possible, pour obtenir toutes les expériences possibles – pour revenir un jour à la WWE et réaliser ce potentiel. Je mentirais si je disais que je n’avais pas les images en tête. Mais réussir est une toute autre histoire. »

Sur son personnage se connectant plus avec les fans récemment:

“Sur Raw, je ne m’étais pas tout à fait retrouvé comme je l’avais fait en dehors de l’entreprise, jusqu’à ces derniers mois. Je pense que j’étais en bonne position. J’étais le gros talon méchant avec lequel beaucoup de gars pouvaient travailler. Mais j’étais aussi le grand, poilu, gigantesque Ecossais auquel personne ne pouvait vraiment s’identifier. Mais au cours des derniers mois, on m’a permis d’obtenir un peu plus de liberté sur ce microphone.

On m’a essentiellement dit, soyez vous-même. J’ai toujours dit: «Je ne suis ni bon ni mauvais. Je vais juste montrer à Drew Galloway. C’est qui est Drew McIntyre – le vrai moi. Maintenant, je montre le vrai moi. Les foules réagissent, parce que je les laisse entrer. Elles me concernent un peu plus, et c’est pourquoi je pense que le moment est parfait. Ils réagissent, j’ai gagné le Royal Rumble et c’est la saison de WrestleMania. “

Sur l’importance personnelle de la victoire Rumble:

«Cela signifie autant pour moi que n’importe quel championnat. J’ai eu beaucoup de points saillants dans ma carrière dans l’entreprise – et non dans l’entreprise. C’est le plus grand moment de ma carrière. L’émotion qui m’est venue à la fin quand j’ai entendu 40 000 personnes réagir comme elles ont réagi, tellement de choses me sont passées par la tête. »

En prenant la citation du Rock “tout ce qu’il faut, c’est tout ce que vous avez” comme mantra personnel:

«J’ai en quelque sorte pris cela à cœur lorsque j’étais à l’extérieur de l’entreprise, au point que je me suis enfoncé plusieurs fois dans le sol. Je me suis rendu malade plusieurs fois en courant si fort. Mais je ne me suis jamais arrêté dans la salle de gym, je ne me suis jamais arrêté sur mon chemin pour devenir aussi bon que possible lorsque l’occasion se présentait. Cette opportunité est finalement venue, et je n’allais pas la laisser passer entre mes doigts. “

D’inspirer les autres à travers son succès à la WWE:

“Je dis:” Faites-moi confiance. “Drew McIntyre l’a fait, puis a été viré. Puis il a recommencé. Ensuite, il a remporté le Royal Rumble, et maintenant il va jouer à WrestleMania dans sa ville natale en Amérique. Ça peut être fait. Donne juste tout ce que tu peux. »