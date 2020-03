Drew McIntyre explique pourquoi les fans devraient regarder WrestleMania 36

La star de la WWE Drew McIntyre a récemment été interviewée par SuperSport.com pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Devenir le premier champion britannique de la WWE s’il bat Brock Lesnar:

Je ne pense pas qu’il y ait tout à fait les mots pour cela. J’avais des visions pour savoir comment ça se passerait dans ce stade… mais en ce moment, en regardant la situation dans son ensemble, le fait que j’ai eu l’occasion de me battre pour le titre de la WWE, après un voyage de 18 ans, contre Brock Lesnar, en l’événement principal à WrestleMania … Cela peut être un moment d’évasion pour tout le monde … Devenir enfin champion de la WWE après 19 ans, devenir le premier champion britannique, espérons-le, fera ressentir quelque chose à un niveau plus profond et c’est très important pour moi aussi .

Pourquoi les fans devraient écouter WrestleMania 36:

Nous avons de gros matchs. Roman Reigns se bat contre Goldberg pour le titre universel et c’est très excitant. Edge est de retour après neuf ans et est dans une rivalité amère personnelle avec Randy Orton et c’est une très grosse affaire … Mais, plus important encore, Drew McIntyre est enfin au sommet de sa quête de 19 ans pour le championnat de la WWE.

Tout ce que je dois faire, c’est battre Brock Lesnar. Je vais avoir besoin d’autant de personnes que possible pour regarder et envoyer de l’énergie positive pour abattre La Bête. Ça va être une soirée énorme, j’espère que tout le monde pourra se connecter, et j’espère vraiment que cela donnera à tout le monde quelques heures de divertissement les 4 et 5 avril.

Le divertissement est plus important que jamais:

Quel que soit le divertissement qui détourne votre attention ou vous occupe, c’est très essentiel en ce moment. Tout le monde doit rester tranquille pendant un petit moment… et tout ce qui vous divertira dans votre maison est absolument essentiel. C’est pourquoi en ce moment avec la WWE, je suis si fier que nous faisons ce que nous pouvons pour fournir à tout le monde un contenu unique, un divertissement unique pour prendre leur esprit des choses…

Nous ferons ce que nous pourrons aussi longtemps que possible pour prendre l’esprit des gens…. Mais peut-être même apprendre la guitare? C’est peut-être la WWE? Peut-être que vous lisez ce livre que vous n’avez jamais vraiment fini l’année dernière? Tenez-vous-y dès maintenant parce que c’est pour le bien de tout le monde.

