Drew McIntyre parle aux fans de lui faire enfin sentir comme «l’élu» au Royal Rumble 2020

BT Sport a récemment interviewé la superstar de la WWE Drew McIntyre après sa victoire au Royal Rumble dimanche dernier. Vous pouvez consulter quelques faits saillants et une vidéo ci-dessous:

McIntyre sur la façon dont il a été surnommé l’élu lors de son arrivée à la WWE: “Ouais, c’est mental. Je me sens au cours des derniers mois, je pense qu’avant d’être choisi par la direction, j’espère que quelque chose se produira. Je pense que maintenant les fans ont traversé le voyage avec moi. Et on a plus l’impression qu’ils choisissent maintenant, et c’est plutôt cool d’être comme leur élu. Je vois tout ce que tout le monde dit et je l’apprécie. Tout le monde connaît mon histoire. Je ne ressemble pas à l’opprimé typique. J’ai 6’5 ″. Je suis écossais. Je suis poilue. J’ai battu des gens, mais je suis un outsider. Et les gens aiment une histoire de perdant. “

McIntyre sur la façon dont les choses se sont réunies pour lui récemment: «Cela m’a définitivement traversé l’esprit. Les choses se rapprochent et les dernières pièces, comme si quelque chose manquait depuis mon retour à Raw. C’était là quand je suis parti de l’entreprise. C’était là dans NXT. Ce n’était pas tout à fait là depuis mon retour. Et je n’étais pas à 100% moi-même. Tu sais, j’étais très sérieux tout le temps. Et je dis toujours qu’il est très difficile pour les fans de se rapporter à un écossais gigantesque et poilu de 6’5 ″ qui renfrogne tout le temps. Et maintenant, j’ai eu le temps du microphone et je me suis juste relâché et je me suis amusé. Et je ne suis pas nécessairement un bon ou un mauvais gars. Je suis juste moi. Je m’amuse, et si je m’amuse, en général, ils s’amusent. Et je me fiche de la façon dont ils réagissent tant que c’est le bon moment quand je suis là-bas. Et si je suis dans le ring, je vais quand même donner des coups de pied. “

Drew McIntyre a réagi à l’élimination de Brock Lesnar du Rumble: “Honnêtement, je ne pouvais même pas les entendre à ce moment-là. J’étais tellement concentré sur le fait que j’allais combattre Brock Lesnar et je n’étais pas nerveux. J’étais prêt pour ça. J’ai enlevé les gants. Je pense que j’ai même eu la chair de poule en train d’enlever ces gants. J’étais comme, je suis prêt. En ce moment, dans ma tête, je suis prêt. Je vais battre Brock Lesnar, et Ricochet a également prêté assistance. Et que Claymore, je lui ai arraché la tête et l’ai pris par-dessus la corde du haut, comme si je ne savais pas si j’avais attrapé quelqu’un qui tirait avec un coup de pied avant, mais c’était assez bon pour éliminer Brock Lesnar. Quoi qu’il en soit, je sais qu’il vient pour moi et j’ai une arme secrète. Et c’est ce boomstick que j’appelle le Claymore. “

Drew McIntyre explique comment sa vie va changer:«Ouais, que pensez-vous que la pratique a été pendant toutes ces années. Quelle heure est-il? 10h52. Nous allons à San Antonio, à environ trois heures de route. J’ai des médias à six heures du matin. Je le fais depuis des années. Vous savez, j’ai fait tous ces médias sans arrêt. Lorsque j’étais dans l’entreprise, j’ai délibérément cherché des médias parce que je voulais m’améliorer pour mieux me communiquer. Évidemment, j’ai un accent écossais. C’est plus difficile à comprendre. Et je sais que pour les écossais qui regardent, ils n’aiment pas ma façon de parler. Je suis désolé, mais nous avons l’accent le plus épais et le plus difficile à comprendre au monde. Et si je parlais comme je parlais, personne ne me comprendrait. Et je veux que le monde me comprenne. Mais oui, c’est sanglant mental. Je suis prêt pour ça. “

