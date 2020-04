Drew McIntyre parle de sa réaction à sa libération par la WWE en 2014 et plus

The Guardian a récemment interviewé le nouveau champion du monde de la WWE, Drew McIntyre. Voici quelques faits saillants:

McIntyre à ses débuts sur le circuit de lutte indy à Butlin: «Cela m’a appris à jouer pour un large public qui ne luttait pas pour les fans. Vous avez dû apprendre à votre public et comment le faire applaudir en tant que bon gars, ou vous huer en tant que méchant – puis leur donner un bon spectacle. Certains penseraient évidemment: “Oh, la lutte, je n’aime pas la lutte.” Mais à la fin de la nuit, je savais qu’ils seraient debout. “

McIntyre à gagner le respect des fans: “J’essaie de penser comment le verbaliser … ça vient un peu naturellement, maintenant. Je suppose que c’est juste raconter l’histoire la plus simple que vous puissiez raconter. Et la grande chose à propos de la lutte, c’est une toile vierge. Vous êtes là-bas, vous êtes en direct – vous faites vos propres cascades – et à travers le match, j’espère que vous pourrez raconter une histoire simple de bon / mauvais gars pour que tout le monde comprenne. Avec un peu de chance, le méchant va monter dans la foule et leur donner quelque chose à travailler: faites-les tous enrager pour qu’ils disent: «Mec, je veux que quelqu’un leur frappe la face». C’est là que le bon gars entre en jeu. Et puis vous pouvez jouer le rôle du membre de l’auditoire, en leur donnant un coup de poing en leur nom. “

“Et une fois que vous avez attiré la foule, vous savez, comme ça, alors il n’y a rien de plus amusant que de jouer avec leurs émotions. Quand le méchant bat le bon gars, et ils se disent: “Dieu, je veux juste que ce gars-là se lève et le frappe”, et quand il obtient enfin un coup de poing au visage, et tout le monde explose? C’est la meilleure sensation au monde. Et c’est ça l’art, je suppose. “

Drew McIntyre sur sa réaction au licenciement de la WWE: “Quand j’ai été licencié, je me suis dit:” C’est à vous. “La seule personne que je devais blâmer était moi-même. J’ai dit: «C’était le rêve que vous vouliez. Tu vas devoir prouver à tout le monde que tu es qui ils pensaient que tu étais au début. “Et à partir de ce moment-là, j’étais dans le gymnase, travaillant aussi dur que possible. Je voyageais autant que possible. Quiconque voudrait de moi, je lutterais pour eux. Toute interview que je pourrais faire pour m’améliorer dans des situations comme celle-ci, je le ferais, juste pour me développer dans tous les domaines possibles. »

