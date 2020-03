Drew McIntyre pourparlers apprenant de Brock Lesnar, les attentes pour leur match

Drew McIntyre est apparu sur le podcast The Gorilla Position où il a discuté de son match avec le champion de la WWE Brock Lesnar à WrestleMania 36. Voici les faits saillants:

Travailler avec Lesnar:

«C’est plus que je ne le pensais. Il n’y a personne comme lui. C’est un individu très intelligent en matière d’affaires, c’est la façon de le dire. Par exemple, il comprend mieux que quiconque à qui j’ai jamais parlé et m’aide vraiment à penser à des choses auxquelles vous ne penseriez tout simplement pas et peu de gens pourraient vous enseigner parce que personne n’a tout à fait atteint le niveau qu’il a atteint. Et je peux dire que j’apprends beaucoup, et il a été formidable de travailler avec lui. »

Leur match WrestleMania 36:

«Je veux dire quoi qu’il arrive, ce sera le plus gros match de ma carrière et un match énorme. Mais évidemment, idéalement, il serait étonnant de clore le spectacle. Et je pense qu’il est très important de solidifier certains talents de haut niveau pour l’avenir. Et je pense que nous sommes dans une position où cela pourrait être un très bon moment pour moi. Et j’espère pour les fans et j’espère pour l’avenir de la WWE. “

