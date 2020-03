Drew McIntyre pourparlers face à Brock Lesnar, la WWE va de l’avant avec WrestleMania 36

Drew McIntyre a récemment discuté avec The Mirror pour promouvoir son match avec le champion de la WWE Brock Lesnar à WrestleMania 36. Voici les faits saillants:

La WWE avance avec WrestleMania:

“J’ai tout le respect du monde pour toute notre équipe, en particulier les héros méconnus, que vous n’entendez pas parler de travailler sans relâche pour assembler les arènes et nous faire ressembler à des superstars”, a déclaré Drew, interrogé sur ses sentiments envers toute l’équipe de la WWE en ce moment. “Nous [pro wrestlers] il suffit de sortir et de faire le travail sur le ring, mais c’est tout le monde autour de nous qui fait de nous des superstars. Comme vous le dites, et je suis heureux que vous le disiez ainsi, personne n’oubliera ce WrestleMania.

«Les gens m’ont envoyé des messages de commisération comme« Je suis désolé que ça ne va pas être le moment que vous avez imaginé », et non, ce n’est pas le cas, mais en ce moment, si vous regardez la situation dans son ensemble, pour une chose, nous sommes va donner au monde quelque chose à espérer et leur apporter un contenu unique. Nous amenons WrestleMania à un moment où cela semble presque impossible. Je suis très fier que la WWE avance, suive les directives et protège tout le monde. J’en suis très excité. “

Brock Lesnar:

“À l’intérieur du ring, il n’y a personne comme lui … ce sentiment de danger et d’imprévisibilité”, a déclaré Drew à propos de Lesnar. “Lorsque Brock est là-bas, vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer. Comme tout le monde le sait, c’est un homme très dangereux, et nous avons vu certaines des choses qu’il a faites dans des matchs comme ramasser des gens avec un bras et jeter des gens comme un sac de pommes de terre. Écoutez, tout peut arriver quand Brock est sur le ring et j’aime ce sentiment de danger parce que c’est mon style.

“Vous savez, être si agressif et percutant, ce que certaines personnes n’aiment pas, mais c’est aussi le style de Brock. Brock en tant que personne, en dehors du ring, j’étais très époustouflé. De toute évidence, c’est un homme d’affaires très intelligent, juste à cause de la façon dont sa carrière s’est déroulée, mais juste en l’entendant parler, vous savez? Et son QI pour la lutte, et pour savoir comment se présenter comme un artiste de tirage au sort, est juste à travers le toit. J’ai beaucoup appris en côtoyant Brock Lesnar et Paul Heyman. “