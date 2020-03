Drew McIntyre pourparlers pourrait remporter le titre de la WWE dans une arène vide

La star de la WWE Drew McIntyre a récemment été interviewée par Métro pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Lutte devant pas de foule:

Rien n’est jamais fait facilement! J’ai eu beaucoup de barrages routiers, que ce soit en dehors des forces ou moi-même. Ce n’est pas une bataille que je mène moi-même, c’est une bataille que le monde mène. Mais néanmoins, nous allons y arriver, nous avons WrestleMania sur deux jours maintenant – donc quoi qu’il arrive, je vais quand même battre Brock Lesnar pour le titre. Ce n’est peut-être pas comme je l’ai imaginé dans ma tête, mais je vous assure que le monde n’oubliera jamais ce WrestleMania!

Poursuivre avec le spectacle:

Nous irons aussi longtemps que c’est sûr. Je suis juste très heureux et fier que nous continuions à offrir aux gens une évasion. Pour moi, un, les gens n’oublieront pas cela, et deux, ce sera un défi. J’aime toujours me mettre au défi. Bien que ce soit agréable d’être dans un stade plein de fans qui hurlent, et ma famille et mes amis et ma femme là-bas, mais maintenant cette caméra va être mon public personnel.

Comment il s’adaptera:

Je vais trouver des façons uniques de jouer avec cette caméra et de toucher tout le monde à la maison et de me distraire de tout ce qui se passe. «Ce ne sera pas tant mon moment maintenant, comme nous l’espérons, notre moment.

