Drew McIntyre pourra-t-il remporter le titre de la WWE à Wrestlemania?

Cette histoire du championnat de la WWE se réchauffe quant à la montée en puissance du méga-match prévu à WrestleMania 36. Les fans d’IWC sont très excités depuis le jour où ce match a été confirmé pour la première fois, la nuit après le spectacle Royal Rumble 2020.

Drew McIntyre nous a ouvertement fait part de ses décisions de défier Brock Lesnar pour le championnat de la WWE lors de son premier match de titre en solo à la WWE.

Maintenant, avec seulement quelques semaines avant d’atteindre la vitrine des immortels, l’accumulation entre Drew McIntyre et Brock Lesnar est en plein essor. Le challenger se donne à fond pour tenter de devenir champion de la WWE pour la première fois de sa carrière.

Si les chances sont des indications, il est également le favori actuel pour sortir du plus grand spectacle avec les mains levées au-dessus du titre.

Comme l’a révélé Sky Bet, les cotes de pari pour Brock Lesnar contre Drew McIntyre pour WrestleMania 36 ont été publiées. Le challenger est actuellement au prix de 2/5, ce qui signifie qu’il est clairement le favori pour sortir de Tampa, en Floride, avec la ceinture de champion.

Lesnar est actuellement au prix d’un outsider 7/4 qui ne devrait pas laisser WrestleMania comme champion. Cela ne nous surprend pas étant donné qu’il entre dans une pause une fois que les plus gros spectacles sont terminés.

Brock Lesnar a également perdu contre Seth Rollins au WrestleMania 35 l’an dernier. Mais avant cela, il avait un super dossier de 3-0 à la «série de spectacles» en remportant des victoires consécutives contre Dean Ambrose, Goldberg et Roman Reigns.

La WWE a apparemment également mis au point les plans post-WrestleMania pour Drew McIntyre en tant que nouveau champion de la WWE. Il se dirigera vers l’été en réincarnant sa querelle avec le Messie du lundi soir Seth Rollins.

Très probablement, cela aboutirait à un grand match à SummerSlam 2020. Comme l’a noté WrestlingNews.co, Drew McIntyre a établi une assez bonne relation avec Vince McMahon qui devrait le coller à l’image de l’événement principal tout au long de l’été,

«Vince aime tout de lui et pense qu’il représente bien l’entreprise quand il fait des apparitions dans les médias. Il a l’air bien et parle bien et c’est ce que Vince recherche. Drew a déjà établi une relation avec Vince comme la plupart des meilleurs gars. “