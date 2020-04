Drew McIntyre réagit à sa nomination pour la personnalité sportive de l’année de la BBC, The Bump (vidéo)

La superstar de la WWE Drew McIntyre a été nominée pour la personnalité sportive de l’année de la BBC. Il affronte Tyson Fury, Jordan Henderson et Joe Wicks (The Body Coach). McIntyre a tweeté la vidéo suivante, réagissant à l’honneur. Il a dit,

«Soirée tout le monde. Le champion de la WWE Drew McIntyre ici. Voici mon chat Chaz. Chaz, je vais vous laisser ça une seconde. Soyez prudent avec ce titre. J’espère que vous allez bien. Vous cherchez des points positifs en période négative, vous savez? Peut-être que vous trouvez un nouveau passe-temps, que vous vous reconnectez avec vos amis et votre famille à qui vous n’avez pas parlé depuis longtemps, que vous jouez avec votre chat, que vous promenez votre chien… quoi que ce soit, cela fonctionne pour vous. Personnellement, j’ai eu quelques personnes qui m’ont envoyé aujourd’hui un article du Times où, apparemment, je suis dans la conversation pour la personnalité sportive de l’année de la BBC. Semble fou. C’était fou jusqu’à aujourd’hui, littéralement, quand il a été porté à mon attention qu’un artiste de sport, une superstar de la WWE, serait jamais élevé dans la même catégorie de tous les grands qui ont jamais été nominés et a remporté ce prix prestigieux. Mais ceux qui savent savent et ceux qui ne savent pas, j’espère que vous avez vu mon histoire dans les médias grand public cette semaine.

Vous savez, je suis juste un enfant écossais avec un grand rêve qui est allé à la seule entreprise de lutte au monde. Les choses ont bien commencé, puis j’ai été viré et j’ai dû repartir de zéro, me frayer un chemin jusqu’au sommet de la montagne à la WWE et devenir le tout premier champion britannique. Si je peux inspirer une seule personne, c’est mon objectif en tant que champion. En étant réaliste dans la même conversation que, vous savez, mon compagnon Tyson Fury qui est au sommet du monde de la boxe; Jordan Henderson, le moteur de l’association des joueurs; Joe Wicks, qui enseigne l’EP à nos jeunes en ce moment… est tellement humiliant. C’est fou pour moi. C’est difficile de trouver les mots, mais peu importe, je vais avancer, faire ce que je fais le mieux: représenter la WWE, représenter le Royaume-Uni. Et nous allons de l’avant avec le spectacle, nous allons continuer à vous offrir un divertissement unique et à vous évader en ce moment. Divertissement sportif. Et j’espère qu’en fin de compte, je pourrai vous voir tous. “

Cela fait un peu moins d’une semaine que je suis devenu champion de la WWE et la réaction a été incroyable. Merci à tous.

Mais voir mon nom dans la même parenthèse pour BBC SPOTY est mental. Être dans la même phrase que @Tyson_Fury, @JHenderson et @thebodycoach est humiliant.

Je ne vous laisserai pas tomber pic.twitter.com/Oyg33Ef40t

– Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) 11 avril 2020

