Drew McIntyre réfléchit sur le succès de 3MB depuis leur rupture

Dans le dernier épisode de The Bump, Drew McIntyre a expliqué comment 3MB a réussi à trouver le succès au fil des ans depuis leur rupture et a laissé entrevoir un grand retour pour Jinder Mahal. McIntyre, Mahal et Heath Slater étaient une comédie stable ensemble en tant que 3MB de 2012 à 2014; jusqu’à ce que McIntyre et Mahal soient libérés de leurs contrats.

Bien sûr, depuis lors, les deux sont revenus et ont réussi leurs descentes. McIntyre est le vainqueur du Royal Rumble et s’est dirigé vers l’événement principal de WrestleMania 36 contre Brock Lesnar, tandis que Mahal est un ancien champion de la WWE. Même Slater a eu un certain succès, devenant le champion Smackdown Tag Team avec Rhino. Vous pouvez voir ci-dessous les points saillants des réflexions de McIntyre et la vidéo complète de The Bump:

On s’il savait pendant 3 Mo que les trois atteindraient éventuellement des sommets plus élevés:

«Ouais, je veux dire que je savais que nous étions tous plus que capables. Et évidemment, dans les limites de 3MB, il est difficile de passer à quelque chose de grave. Mais je savais – vous savez, Heath est l’une des superstars les plus divertissantes que nous ayons et il avait beaucoup plus à donner dans ce département. On ne nous a pas donné beaucoup de temps. Comme vous le dites, plus le temps passe, plus les gens voient les choses différemment. Ils voient 3MB, ils sont comme “Ouais, je veux dire des factions comme The Shield et DX et 3MB!” Je me dis, “Quoi? Que diriez-vous? “La nostalgie est une sacrée chose. Mais quand nous sommes sortis de l’entreprise et, vous savez, comme Heath obtenait plus d’occasions de montrer cette personnalité. Parce qu’il était 3 Man Band. “

Sur la réinvention de Mahal de lui-même:

«Jinder n’a pas nécessairement démarré du bon pied en dehors de l’entreprise. Il n’était pas trop sûr de ce qu’il voulait faire. Je ne m’entraînais pas, je n’étais pas vraiment motivé. J’étais évidemment très motivé et concentré sur mon objectif. Et puis un jour, tout a changé, et il est devenu la personne la plus concentrée que j’ai jamais vue dans ma vie. Il a pris ce que je faisais au niveau suivant en ce qui concerne son alimentation et sa formation. Il est revenu et s’est fait Champion de la WWE. C’est aussi simple que ça. Et il est tellement motivé en ce moment. Il est sur le point de revenir et vous allez également voir un tout nouveau Jinder Mahal. Alors le nouveau Drew McIntyre a remporté le Rumble, attendez de voir le nouveau Jinder Mahal qui revient. “

Remerciements à The Bump de WWE, h / t à 411mania.com pour la transcription.