Drew McIntyre répond au défi de l’étoile UFC Colby Covington

WWE.com

Le champion de la WWE Drew McIntyre et l’ancien champion des États-Unis Bobby Lashley ont participé à un échange sur Twitter aujourd’hui après que la star de l’UFC, Colby Covington, ait commenté affronter l’Ecossais dans un match potentiel à l’avenir.

S’adressant à Submission Radio, Covington a déclaré: «« Moi et Drew McIntyre sommes un bon match. C’est un grand gars, mais ce n’est pas la taille du chien dans le combat, c’est la taille du combat chez le chien, et tout le monde sait à quel point le combat est en moi. Donc, je pense juste que je peux battre n’importe quel homme vivant en ce moment et je suis le meilleur au monde, alors ils doivent me laisser aller là-bas et rendre la lutte réelle. “

Cela vient après que Covington ait annoncé plus tôt cette semaine qu’il serait intéressé par une carrière dans la lutte professionnelle (commençant peut-être vers 2021). Il semble maintenant que McIntyre est en haut de sa liste d’adversaires potentiels et maintenant le champion actuel de la WWE a répondu à ses commentaires.

McIntyre a tweeté: “ Surpris que vous couriez toujours votre bouche @ColbyCovMMA après ce que @ USMAN84kg lui a fait … ” – faisant allusion au fait que Covington s’est cassé la mâchoire lors de son combat pour le titre des poids mi-moyens contre le champion Kamaru Usman à l’UFC 245 l’année dernière.

Semblant venir en aide à son ami et coéquipier de l’équipe américaine Top Team, Bobby Lashley a répondu au tweet de McIntyre en ajoutant: ‘@ColbyCovMMA, faites attention à ne pas bouleverser’ The Chosen One ‘(visage avec des yeux roulés emoji)’ ‘

L’échange entre les deux employés actuels de la WWE s’est terminé avec l’ensemble de tweets ci-dessous:

Il semble que McIntyre a frappé un nerf en évoquant les difficultés continues de Lashley à l’écran avec sa “ femme ” Lana.

Verrons-nous une alliance ATT potentielle lundi soir à Raw si Covington apparaît sur la programmation de la WWE en 2021? Ou est-ce que l’ancien champion de poids welter de l’UFC par intérim a mordu plus qu’il ne peut mâcher en appelant le champion de la WWE?

La WWE a également annoncé que McIntyre apparaîtra sur l’édition de cette semaine de Monday Night Raw pour répondre à l’attaque de Seth Rollins contre le champion de la WWE la semaine dernière.

L’annonce se lisait comme suit:

«Comment Drew McIntyre réagira-t-il à l’attaque de Seth Rollins?

Seth Rollins semblait perdu après sa défaite à WrestleMania, mais il a trouvé une nouvelle cible: le champion de la WWE Drew McIntyre.

Le lundi soir, le Messie a émis des avertissements énigmatiques, promettant de «sortir de tout doute», puis a suivi littéralement la semaine dernière sur Raw. Laissé vulnérable après un bloc de coupe d’Angel Garza après sa victoire sur Andrade, McIntyre a ressenti la colère du superkick de Rollins et d’un Stomp dévastateur.

Le regard de Rollins s’attarda sur le titre de la WWE, rendant sa prochaine mission claire sans un mot.

Comment McIntyre réagira-t-il aux actions ignobles de Rollins? Attrapez les retombées de l’embuscade de The Monday Night Messiah ce lundi soir sur Raw sur USA Network à 8/7 C! ‘

Cela devrait donner le coup d’envoi d’un match pour le titre McIntyre Vs Rollins WWE lors du prochain événement Money in the Bank le 10 mai, qui devrait être partiellement filmé à l’intérieur du siège de la WWE à Stamford.