Drew McIntyre révèle ce que Brock Lesnar lui a demandé lors de la course 3MB

Le nouveau champion de la WWE Drew McIntyre a récemment été interviewé par Sports Illustrated pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Lesnar demande à parler à McIntyre en privé en 2013 après les avoir détruits sur Raw:

Je m’en souviens bien. Brock n’était pas longtemps revenu à ce moment de l’UFC. Il m’a tiré de côté et il m’a directement demandé: «Pourquoi êtes-vous impliqué dans cela?» Il était tellement confus, mais il a vu quelque chose en moi et a cru en moi. C’est assez fou, toutes ces années plus tard, j’étais le gars qui lui a pris le titre à WrestleMania.

Le respect qu’il a pour Lesnar:

Brock est un homme. Il ne fera pas affaire avec vous s’il pense que vous ne faites pas le travail que vous devriez faire. Brock est une personne très privée, il n’aime pas trop les gens, mais il est très respectueux. Avoir gagné son respect signifie beaucoup.

Gagner le titre WWE à WrestleMania devant une arène vide:

Je voulais mettre WrestleMania au monde pendant une période particulièrement difficile. J’ai participé à ce match avec Brock exactement comme je l’aurais fait s’il y avait eu 80 000 personnes. J’ai regardé dans les yeux de Brock, ce qui est assez intimidant, et j’ai traité le match avec la même intensité. Quand on m’a présenté le titre, je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas croire que c’était entre mes mains. Je ne pouvais pas croire que Brock Lesnar était simplement allongé là. C’était un moment à retenir, et c’était un moment pour tout le monde.

