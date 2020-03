Drew McIntyre tweets sur ses méthodes d’entraînement, inspiration Rocky IV

Le championnat de la WWE sera sur la ligne entre Drew McIntyre et Brock Lesnar à WrestleMania 36, ​​le week-end prochain! Drew McIntyre a tweeté ce soir à propos de ses méthodes d’entraînement et de la façon dont le film «Rocky IV» l’a inspiré.

J’ai toujours été inspiré par @theslystallone dans Rocky et sa préparation pour Drago dans la neige russe. Bien sûr, je dois prendre ma formation #Wrestlemania un peu plus loin pour retourner dans les hautes terres écossaises glaciales et enneigées… .dans mon équipement de lutte pour me préparer à Brock Lesnar https://t.co/KpFn0TADud

– Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) 28 mars 2020

Pensez-vous que Drew McIntyre vaincra Brock Lesnar à WrestleMania 36? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

*,

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-subcat-dropdown: hover .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e7fddcca007c_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances