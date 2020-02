Dublin prévue pour le 26 avril

WWE

La WWE a annoncé que le quatrième NXT UK: TakeOver live special se tiendra à Dublin, en Irlande 3Arena le 26 avril 2020.

Ils ont annoncé la nouvelle via le compte Twitter officiel de NXT UK aux petites heures de ce matin: –

Amphithéâtre intérieur pouvant accueillir jusqu’à 13 000 personnes, le 3Arena est devenu un arrêt régulier sur les tournées européennes de la WWE ces dernières années, avec la promotion qui organise le bâtiment deux fois en 2019. Il n’y a actuellement aucun mot sur la fréquentation du bâtiment, mais le 3Arena est nettement plus grand que l’Empress Ballroom de Blackpool, qui a accueilli le dernier NXT UK TakeOver le 12 janvier.

Cet événement a été un succès retentissant, avec des combats comme Tyler Bate contre Jordan Devlin qui ont été acclamés par la critique, un grand angle d’invasion de l’ère incontestée pour clôturer le spectacle et une foule chauffée à blanc toute la nuit.

Que cet événement se déroule à Dublin pourrait être intéressant pour M. Devlin. “ The Irish Ace ” est l’actuel champion de la WWE Cruiserweight et est assuré d’un accueil chaleureux, peu importe ce qu’il finit par faire sur la carte, alors peut-être que les bookmakers l’utiliseront pour le positionner dans l’un des plus gros matchs de la nuit.