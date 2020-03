Dustin Rhodes commente sa nouvelle équipe avec QT Marshall, le rôle de Brandi Rhodes

Nous avons annoncé plus tôt dans la journée sur eWn que Dustin Rhodes et QT Marshall formeraient une équipe d’étiquettes. Brandi Rhodes dirigera l’équipe. À la suite de l’événement à la carte AEW Revolution, Dustin Rhodes a commenté la formation et ses plans pour l’avenir. Vous pouvez consulter quelques faits saillants et une vidéo de la mêlée médiatique ci-dessous:

Sur sa défaite face à Jake Hager à Revolution: “Je suis un peu contrarié, en ce moment. Je ne vais pas mentir, déçu de moi-même. J’ai eu un an d’enfer, un enfer de pay-per-view avec Cody. Reviens et tu sais, juste un peu déçu de moi-même. »

Sur son plan de faire équipe avec QT Marshall: «Pensez qu’il est peut-être temps pour moi euh, peut-être de tendre la main et de prendre un partenaire pendant un petit moment. QT Marshall est là avec la famille Nightmare depuis un certain temps, et je veux lui donner une chance. Donc, vous allez nous voir beaucoup ensemble. Cela va énormément aider mon corps et QT est la bonne personne. Il est dur, il est dans le métier depuis longtemps. Et je pense qu’il mérite un coup. “

Sur Brandi Rhodes gérant l’équipe: «Et bien sûr, nous avons une arme secrète. Cette arme secrète est Brandi. Et Brandi sera également là en tant que manager et nous aidera sur la voie de la médaille d’or par équipe, espérons-le. »

En tant que gardien pour la lutte par équipe: «Mais je pense que cela ici, doit être reconnu. Parce que je suis un gardien pour la lutte par équipe. J’ai vécu tellement de lutteurs par équipe. Comme [the] Barry Windhams, les Booker-T’s. Et j’ai de l’histoire avec les lutteurs par équipe, avec mon frère. Et je peux faire le travail. Et je veux donner une chance à QT Marshall. Je pense qu’il est l’homme pour le faire, car il connaît la famille mieux que quiconque, et je lui fais confiance pour ma vie. Je lui fais confiance.”