Dustin Rhodes Hypes AEW Revolution PPV Match avec Jake Hager, AEW Dynamite News

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, Jake “Jack Swagger” Hager fera ses débuts sur le ring AEW lors de la révolution à la carte, face à Dustin Rhodes. Samedi, Rhodes a tweeté ce qui suit,

«Travaillez dur, soyez prêt et ne craignez rien! Je suis ici pour combattre #Jerichosb **** @RealJakeHager! Vous m’avez cassé le bras et maintenant je vais vous arracher les yeux à AEW #Revolution Oh, et à propos Jake, je donne des coups de pied aux gens aussi. »

AEW Revolution aura lieu le 29 février 2020 à partir de la Wintrust Arena de Chicago, Illinois.

Travaillez dur, soyez prêt et ne craignez rien! Je suis ici pour combattre #JerichosBitch @RealJakeHager! Vous m’avez cassé le bras et maintenant je vais vous arracher les yeux à @AEWrestling #Revolution

Oh, et au fait Jake, je donne aussi des coups de pied aux balles. pic.twitter.com/dWX0ZnZuYo

– Dustin Rhodes (@dustinrhodes) 15 février 2020

AEW a tweeté ce qui suit aujourd’hui, révélant un t-shirt pour The Bunny, The Butcher et The Blade:

Notre chemise officielle @AEWrestling est maintenant en vente !!

🧐🔪🐇https: //t.co/G8BIDAgdMD pic.twitter.com/e6SlN6Ia9p

– The Bunny 🐇 (@AllieWrestling) 15 février 2020

Vous pouvez consulter les «5 meilleurs moments» de la diffusion AEW Dynamite de la semaine dernière ci-dessous: