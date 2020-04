Dustin Rhodes taquine la retraite, Kip Sabian, Chris Jericho + MJF

Dustin Rhodes prendra-t-il sa retraite?

Dustin Rhodes, de l’AEW, a annoncé qu’il “prendrait sa retraite” de la lutte s’il n’était pas en mesure de vaincre Kip Sabian la semaine prochaine sur Dynamite. Les rivaux de Dustin, Chris Jericho et MJF, ont pris un moment pour commenter la retraite potentielle de Rhodes.

Jericho a publié ce qui suit dans une déclaration vidéo:

“Lorsque vous parlez de Dustin Rhodes, vous parlez de l’un des plus grands de tous les temps”, a déclaré Jericho. «L’un des meilleurs à lacer ses bottes dans le sport de la lutte professionnelle. Il a tout: longévité, durabilité, créativité, athlétisme, charisme, caractère, psychologie. Il est l’un des meilleurs. Je suis fan – j’ai même acheté le t-shirt. Mais quand un homme comme Dustin Rhodes le fait depuis aussi longtemps qu’il dit: «Si je ne gagne pas un match, je vais prendre ma retraite.» Quand un homme avec l’expérience de Dustin Rhodes dit: «Si Je ne gagne pas, tu ne me reverras plus jamais », cela me dit qu’il y a un doute. Et lorsque vous perdez cette confiance dans cette entreprise, vous avez terminé. Donc, le fait que Dustin ait un doute, juste un noyau, un doute qu’il ne battra pas Kip Sabian. Cela me dit qu’il a déjà perdu. Donc, vous allez voir le dernier match de la carrière de Dustin Rhodes. Vous avez eu une belle carrière, mon ami, félicitations, mais cette semaine sur Dynamite. C’est fait.”

Au plaisir de commenter le dernier match de la brillante carrière de @dustinrhodes cette semaine sur @AEWonTNT! pic.twitter.com/T7zCgeSnL2 – Chris Jericho (@IAmJericho) 18 avril 2020

MJF a publié la déclaration suivante:

“Dieu merci. Bon débarras.”

Dieu merci. Bon débarras. https://t.co/mcgxd1h4jN – Maxwell Jacob Friedman ™ ️ (@The_MJF) 18 avril 2020

Quant à l’adversaire de Dustin, Kip Sabian a posté ce qui suit.

«Soyons honnêtes, @dustinrhodes est actuellement à son apogée. Theres pas enlever cela. Je dois encore entrer dans le mien. Le championnat @AEWrestling TNT en est le début. Craignez l’homme sans rien à perdre, et tout à gagner… À mercredi. Comme tu étais, # Superbad ”