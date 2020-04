Dutch Mantell Tweets Rumeur démente sur la vente de la WWE

WWE

Préparez-vous, les amis, car celui-ci est fou.

Le légendaire combattant légendaire néerlandais Mantell a tweeté ce qui suit dans les petites heures de mardi matin, affirmant qu’il avait entendu des sources de la WWE que la promotion était sur le point d’être vendue à ESPN et FOX: –

Ce qui s’est presque certainement produit ici, c’est que Mantell a eu vent de quelque chose concernant les tentatives de la WWE de vendre leurs droits à la carte – un plan que Vince McMahon lui-même a confirmé en février – et est devenu confus. Soit ça, soit il traîne. Faites votre choix.

La dernière course de Mantell à la WWE a pris fin en mai 2016. Il était entré dans la promotion en tant que manager de Jack Swagger, Zeb Colter, trois ans auparavant, ajoutant ensuite Alberto Del Rio et Cesaro à son pool de gestion avant de quitter la télévision bien avant que la promotion ne le laisse partir. . Un séjour de 11 mois avec Impact Wrestling a eu lieu l’année suivante, bien que Mantell ait été relevé de ses fonctions de consultant créatif lorsque Don Callis et Scott D’Amore sont entrés en tant que dirigeants en décembre.

Comme l’a reconnu Vince lors de l’appel des résultats du premier trimestre 2020, le plan de la WWE de vendre leurs droits sur le contenu a été retardé par la crise sanitaire mondiale en cours.