Dwayne Johnson faisant Ric Flair: le film

WWE

Prêt pour Ric Flair: le film? Bon, si le Nature Boy

est à croire alors juste un tel film est en route.

S’exprimant sur Busted Open, Naitch a révélé que non seulement

sa vie transformée en film, mais que les Seven Bucks de Dwayne Johnson

La société Productions développe l’image.

Comme Flair l’a dit: «J’ai parlé à Dwayne et Dany Garcia et

Hiram Garcia, et ils vont collaborer, la dernière fois que j’ai entendu, pour tous

ces trucs et faire un film avec moi à la WWE avec Sue Levison, qui est maintenant

avec la WWE et fait un travail fabuleux. Sue a une grande expérience. Aussitôt que

tout recommence, ils feront ce film. J’ai hâte de

parce que je vais avoir beaucoup de contribution. “

Ric Flair est évidemment l’un des plus fascinants,

des histoires divertissantes dans l’histoire de la lutte professionnelle – qui à leur tour

pose la question de qui diable peut jouer Ric Flair autre que Ric Flair?!

Clairement, Flair ne pourra pas jouer lui-même, mais celui qui

assume ce rôle aura une tâche énorme à accomplir.

Ailleurs, Flair a maintenant été confirmé pour suivre dans le

traces de The Undertaker, Bill Goldberg, Kane, Big Show et Bret Hart dans

rejoindre Steve Austin pour un épisode de Broken Skull Sessions.

L’apparition de Nature Boy aux côtés de Stone Cold a

aurait déjà été filmé, et l’épisode sera diffusé sur WWE Network plus tard

ce mois-ci à une date à être révélée.