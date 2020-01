Dwayne ‘The Rock’ Johnson ‘envisage sérieusement de se présenter aux élections présidentielles

Pourrions-nous voir l’ancien lutteur de la WWE et star de cinéma actuelle, Dwayne «The Rock» Johnson se présenter aux élections présidentielles en 2020? Selon l’homme lui-même, c’est une possibilité.

Johnson était sur “The Ellen Show” et on lui a demandé s’il allait courir. En réponse, il a dit: “J’envisage sérieusement, oui.”

Dans la même interview, Kevin Hart, la co-star de “Jumanji” de Johnson, a apporté son soutien derrière The Rock.

«Vous savez quoi, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, vous voyez le véritable effet que des personnes authentiques comme Dwayne ont, et la seule chose à son sujet est qu’il est très sérieux quand il s’agit de répandre cet amour, ce rire et la montée en gamme de la vie à un niveau positif. S’il devait se mettre dans cette position, il obtiendrait mon soutien de tout cœur… Je sais où est son cœur. Je le connais vraiment. Donc je sais que s’il se met dans cette position, c’est pour le mieux des gens, je ne peux que l’applaudir et le soutenir pour cela. “

L’enthousiasme de Johnson pour la course est conforme à ce qu’il a dit récemment. En mai, il a dominé l’actuel président américain Donald Trump.

Certes, nous sommes loin de 2020 et beaucoup de choses peuvent se produire d’ici là en ce qui concerne la présidence. Mais si rien d’autre, un débat entre le président Trump et The Rock serait terriblement difficile à détourner.