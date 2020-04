EC3, Kurt Angle, Heath Slater, Gallows & Anderson, Drake Maverick & More FIRED

WWE

Actualisé: La WWE a confirmé la sortie de Rusev

Zack Ryder et No Way Jose ont également été libérés.

Eric Rowan, Mike & Maria Kanellis, Primo et Epico ont également été libérés.

La WWE a ajouté l’arbitre vétéran Mike Chioda (qui faisait partie de la société depuis Survivor Series 1989 il y a 31 ans!) Et Sarah Logan aux noms dévoilés.

La WWE vient de confirmer les sorties de Kurt Angle, Aiden English (Matthew Rehwoldt), Drake Maverick (James Curtin), Karl Anderson (Chad Allegra), Luke Gallows (Drew Hankinson), Curt Hawkins (Brian Myers), Lio Rush (Lionel Green ), EC3 (Michael Hutter), Eric Young (Jeremy Fritz) et Heath Slater (Heath Miller).

Billy Kidman, Mike Rotunda (IRS), Dave Finlay, Pat Buck, Shawn Daivari, Scott Armstrong, Sarah Stock, Shane Helms et Lance Storm ont également été libérés de leurs fonctions de production / backstage de la WWE.

Voices of Wrestling a tweeté ce qui suit à propos des versions;

Venant directement de l’arrière de la conférence téléphonique de Vince McMahon plus tôt aujourd’hui, il semble que l’entreprise ne perd pas de temps à réduire les effectifs globaux de ses employés.

Il a été noté dans l’appel qu’il y aurait de nombreuses coupures et congés pour le personnel de la WWE et la société dans son ensemble dans un proche avenir, et que certains talents seraient supprimés de la liste.

Effectivement, ici, nous avons huit étoiles rapidement lâchées par l’entreprise et vous devez imaginer que d’autres pourraient les suivre à l’extérieur dans les prochains jours … sinon des heures.

Drake Maverick devait apparaître dans le prochain tournoi Cruiserweight Title et Gallows et Anderson faisaient tous deux partie du match acclamé par la critique AJ Styles Vs The Undertaker à WrestleMania 36, ​​mais cela n’a toujours pas empêché la société de les considérer comme excédentaires par rapport aux exigences de ces temps incertains.

Nous vous mettrons à jour au fur et à mesure que d’autres versions de stars seront annoncées.