Edge a conduit 17 heures pour être à la WWE Raw

Beth Phoenix a révélé sur Twitter que son mari Edge avait parcouru 17 heures pour assister à l’épisode à huis clos de Raw hier soir.

Plus tôt, Edge lui-même avait tweeté qu’il se précipitait vers le Performance Center de la WWE dans sa camionnette et qu’il prévoyait d’écouter autant de Pearl Jam que possible. Pendant le voyage, le roi du retour aurait pu tout écouter, de Ten à Lightning Bolt; en fait, Eddie Vedder et les garçons ont probablement déjà déposé une copie préalable de leur prochain album Gigaton dans la boîte de réception d’Edge.

C’est beaucoup de rock grunge, mais Edge était déterminé.

Fait intéressant, il faut environ 8,5 heures pour conduire de la maison du couple à Asheville, en Caroline du Nord au PC de la WWE à Orlando, en Floride. Edge ne pouvait pas être chez lui alors, mais sur la route ailleurs. Quelle que soit la façon dont vous le coupez, 17 heures, c’est beaucoup de temps de conduite.

À Raw, Edge a défié Randy Orton pour un match “ Last Man Standing ” à WrestleMania 36 le 5 avril. Cet événement aura lieu dans la même salle qu’Edge a livré sa promo. Ça va être bizarre.