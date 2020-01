Edge a refusé AEW avant le retour de la WWE

WWE / AEW

Edge est l’homme dont on parle le plus en lutte professionnelle en ce moment, ayant joué dans l’un des plus beaux retours de Royal Rumble de l’histoire il y a moins de 48 heures, avant de suivre avec un coup de poing mémorable d’un angle qui a vu son la tête et le cou effacés par l’ancien partenaire de RKO évalué Randy Orton.

Au milieu du buzz, une nouvelle histoire émerge. Pro Wrestling Sheet et Wrestlezone ont tous deux rapporté qu’Edge avait effectivement eu des entretiens avec AEW avant de signer son nouveau contrat avec la WWE, confirmant une histoire d’octobre 2019 de Dave Meltzer.

On pense qu’AEW a joué un gros morceau pour “ The Rated-R Superstar ”, ce qui lui aurait permis de travailler en tant que producteur et agent, ainsi que de marcher entre les cordes pour le match impair. Edge a ensuite apparemment pris cela, l’a apporté à la WWE dans le cadre des négociations et a obtenu une meilleure offre de ses anciens employeurs.

Un jeu d’entreprise intelligent au nom d’Edge, bien qu’il ne soit pas surprenant qu’il choisisse la WWE, compte tenu de son histoire et de sa familiarité avec la société, ainsi que leur plus grande plateforme et leurs ressources. La WWE l’utilisera probablement comme une attraction spéciale à l’avenir, avec un affrontement de WrestleMania 36 contre Orton, apparemment son premier match en simple est de retour.