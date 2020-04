Edge apparaîtra sur la WWE après la cloche cette semaine

La WWE a publié ce qui suit:

Edge a terminé son retour avec une victoire contre Randy Orton dans un épique Last Man Standing Match à WrestleMania. Maintenant, il est prêt à en parler.

La Superstar Classé-R poursuivra sa tournée de retour avec une apparition sur la WWE After the Bell de cette semaine, et il s’ouvre sur les rebondissements inhabituels au cours des dernières semaines. Edge partagera ses pensées non filtrées sur l’apprentissage de son retour à WrestleMania dans une arène vide. De plus, l’ancien champion de la WWE discutera du match lui-même et à qui il aimerait faire face maintenant qu’il a vaincu The Viper.

