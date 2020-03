Edge commente la WWE tenant WrestleMania 36 pendant la pandémie de coronavirus

Lors d’une récente interview avec Metro UK, le WWE Hall of Famer Edge a commenté la décision de la WWE de tenir WrestleMania 36 pendant la pandémie de Coronavius. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Se sentir responsable de divertir les gens pendant la pandémie: «Cette année plus que toute autre année, nous sommes tous au milieu de quelque chose que nous n’avons jamais connu auparavant, le monde a vraiment besoin de débouchés. Que ce soit des livres, que ce soit des films, quoi que ce soit, juste pour pouvoir essayer et oublier et rire et s’amuser et se souvenir de ce que c’est que d’être humain. »

Pour aller de l’avant avec le spectacle au milieu de l’épidémie: “Tant que nous pouvons essayer d’être aussi responsables et aussi sûrs que possible, pourquoi n’essaierions-nous pas de le faire pour tout le monde? En tant qu’interprète, c’est ce que nous voulons faire. Si nous pouvons le faire et si les gens regardent et peuvent s’amuser pendant quelques heures, notre mission est accomplie… Voici comment j’ai toujours regardé ce travail. Ma responsabilité est de vous faire oublier vos responsabilités deux ou trois heures par jour, ou pendant ce spectacle. C’est une énorme responsabilité et c’est un privilège. Je ne regarde pas au-delà. Je ne l’ai pas eu pendant neuf ans. Maintenant je reviens, et la gravité de cette responsabilité n’est pas perdue pour moi. Bien sûr, c’est du divertissement. Oui, nous sautons en collants. Mais un moment comme celui-ci, c’est très, très important. Je le crois vraiment. “