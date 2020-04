Edge commente le premier match de la TLC, le retour de Royal Rumble, WrestleMania 36

La «superstar classée R» a été interviewée par Bleacher Report. Edge a parlé du tout premier match TLC à WrestleMania X7. Edge a également parlé de son retour au Royal Rumble et du prochain match de WrestleMania avec Randy Orton.

Le match TLC à WrestleMania 17.

«C’était six jeunes talents affamés, essayant vraiment de voler la vedette et de se faire remarquer et faire notre marque. Je pense que nous avions tous commencé à ce point. Nous avions eu le premier match de ladder avec les Hardys, puis les Hardys avaient fait correspondre les tables avec les Dudleys. Mais c’était la première fois que tous ces éléments combustibles se réunissaient. Et je pense que nous le savions tous. Nous le savions tous. Et en tant qu’interprète, vous savez quand vous avez les bonnes personnes dans un match et que vous avez quelque chose de spécial. Nous avions tout cela à la pelle, et il était temps de sortir et de le faire. Cela ne signifie pas qu’un match classique se produira toujours, mais quand il commence à se produire et que vous pouvez le sentir et vous le savez, il n’y a pas de meilleur sentiment. Il n’y en a vraiment pas. “

Sa réaction à son retour au Royal Rumble.

«Vous le visualisez. Vous espérez – vous espérez vraiment – que ce sera ainsi. Mais vous ne savez pas avec certitude. Quand j’ai entendu ce genre de réaction, cela m’a submergé et cela a vraiment dépassé tous mes sens. Il y avait aussi beaucoup de nerfs différents ce soir-là, car il y avait différentes choses en jeu cette fois-ci. Je revenais après neuf ans. Suis-je en assez bonne forme pour le faire? Puis-je suivre? J’ai des enfants maintenant. Je n’ai jamais lutté avant d’avoir eu des enfants. Je ne peux pas me blesser. … Ces choses me viennent à l’esprit et c’est la première fois que je suis nerveux avant un match. Et c’était un sentiment très, très étrange pour moi. Et je n’aimais pas ça. Mais je l’ai fait aussi. »

Le prochain match d’Edge avec Randy Orton à WrestleMania 36.

«Je suis tellement fier de toute l’histoire et du processus que nous avons mis en place. Une partie de moi est-elle déçue que mon premier match de simple en neuf ans soit devant aucun public, pas de public? Ouais, bien sûr. Vous vous épanouissez toujours et vous nourrissez de cette réaction en direct. Cela étant dit, encore une fois, c’est un défi, et je dois chercher les points positifs. Comment tirer le meilleur parti de cela? Comment pouvons-nous transformer cela en salade de poulet?

C’est le but. C’est un énorme défi. Je descends là-dessus. Et je pense vraiment qu’avec un artiste comme Randy Orton, et sachant ce que je sais et ce que je ressens et les idées que j’ai – mec, je ne peux pas attendre que les gens voient ça. Je pense que je pense à cela en termes de narration et d’être capable d’émoter avec des expressions faciales et du théâtre, et c’est tellement amusant pour moi. “