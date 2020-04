Edge discute de son match brutal WrestleMania 22 avec Mick Foley

Le WWE Hall of Famer Edge a discuté de son brutal match WrestleMania 22 avec Mick Foley lors de l’une de ses expositions individuelles avec Inside The Ropes. Voici les faits saillants:

Ce qu’il se souvient du match:

«Je me pose à genoux, juste en punaise. C’est une sensation très étrange d’avoir des punaises dans vos rotules. N’essaye pas ça. Ne faites même pas ça sur Wikipédia. Ce ne sont pas du tout des devoirs. C’est ce dont je me souviens. Cela et aussi le mettre dans la paume de vos mains, c’est à peu près nul. »

Le spot de la table enflammée:

“Je n’y ai pas trop réfléchi. Donc voici le truc, si vous me voyiez faire quelque chose d’idiot comme ça, c’était mon idée, parce que si vous me voyez me faire FU de deux tables d’une échelle, c’était mon idée. Si c’est quelque chose de stupide pour mon corps, c’est mon idée parce que c’est juste ainsi que mon esprit fonctionnait. C’était toujours, comme je l’ai dit, de penser à la qualité du match. Alors quand j’ai vraiment compris la position dans laquelle je m’étais mis, c’était quand je courais chez Mick, et je suis allé, ‘Oh merde, je n’ai pas de chemise, et je plonge le visage en premier dans cette chose, il passe avec son dos et il a 18 couches de vêtements. “Et ils ont mis ce gel ignifuge sur nous, qui a été lavé en deux minutes, nous l’avions transpiré, alors j’ai plongé et je suis allé, d’accord, Je vais juste rentrer ma tête dans le gros ventre de Mick et espérer pour le mieux. Mais j’ai enroulé mes bras autour de lui, donc ça m’a brûlé les bras, j’ai chanté tous les cheveux de mes bras, mes mains, j’ai arraché un gros morceau de cheveux de ma tête, et j’ai roulé, et je viens de voir mon corps fumer. Donc, quand je rampe, je suis comme, j’essayais de donner l’impression que j’étais sous le choc, mais je sentais ma propre chair brûlée, je me disais: “ Eh bien, je pense que je vais bien, parce que peut penser que je pense que je vais bien. “Et juste rouler vers Mick et mettre mon bras sur lui, et je suis allé,” Je t’aime, Micster “, et il dit:” Je t’aime aussi, Edgester. ” “

