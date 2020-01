Edge et Randy Orton: une réflexion sur leur histoire à la WWE

Monday Night RAW s’est terminé avec l’une de ses meilleures fins que le spectacle ait eu depuis un certain temps. Ce que nous avons vu n’est pas quelque chose que nous nous attendions à voir, et c’est alors que la WWE se révèle être à son meilleur. Edge, la R-Superstar classée, a fait son retour improbable au Royal Rumble et a cherché à expliquer comment le phénomène s’était produit.

Au milieu de son discours de retour, un visage familier est apparu, celui de son ancien partenaire de l’équipe d’étiquette, Randy Orton. Les deux ont interagi dans le Rumble, et pendant un certain temps ont cherché à travailler ensemble. Ils ont même frappé un double RKO sur Drew McIntyre. Cependant, les instincts d’Orton l’ont légèrement amené à penser qu’il pouvait frapper un RKO sur Edge par derrière, mais Edge était sage. Les deux ont ri quand Randy plaisantait, mais cela a également conduit Edge à éliminer Orton du grondement.

Quand Orton est sorti pour parler à Edge, il a offert une branche d’olivier pour réunir le RKO évalué. Ensuite, Randy a pris le temps d’écouter les voix dans sa tête qui l’ont amené à déposer Edge avec un RKO dès qu’il l’a demandé. Il a ensuite poursuivi l’agression avec une chaise tirée à l’arrière de la tête (techniquement au sommet de l’autre chaise).

C’était un segment spectaculaire, non seulement parce qu’il était sans précédent, mais parce qu’il était incroyable. Comment Randy Orton pourrait-il penser à faire quelque chose de si cruel? Eh bien, Orton était juste qui était la meilleure version d’Orton. Quelqu’un qui est imprévisible et fait l’impensable.

Edge et Randy Orton sont mes deux superstars préférées, et c’est la raison pour laquelle je me suis lancé dans la lutte professionnelle. Donc, voir ce segment était quelque chose d’un rêve. Je ne me serais jamais attendu à les voir tous les deux en 2020. Cela m’a fait réfléchir sur leurs deux voyages ici jusqu’à 2020.

Comment ça a commencé (2004)

Pour ces deux, vous devrez sauvegarder près de 16 ans pour voir quand ils ont interagi pour la première fois. Edge revenait tout juste de sa première blessure au cou, tandis qu’Orton était le jeune néophyte arrogant et indigné qui s’est avéré être l’avenir de la faction Evolution.

L’évolution a bouleversé l’ensemble de la liste RAW avant que d’autres superstars ne commencent à se lever et à contester leur autorité. Edge, l’un des noms les plus mémorables de la résistance, a défié Randy Orton pour le championnat intercontinental qu’il a organisé pendant environ 7 mois.

Les deux auraient l’un des matchs les plus sous-estimés de tous les temps, et je pense que l’un des meilleurs matchs du championnat intercontinental de tous les temps. Après un match durement disputé, Edge a battu Orton et remporterait son 4ème titre intercontinental. Bien sûr, Randy n’a pas tardé à rebondir après cette perte, car il deviendrait le plus jeune champion du monde des poids lourds de tous les temps à Summerslam un mois plus tard.

Edge et Orton: Classé RKO (2006-2007)

Après la course de Randy Orton avec Evolution en 2004, il serait finalement recruté à SmackDown, où il s’engagerait dans une querelle avec The Undertaker en 2005. Edge restait sur la marque RAW, se faisant un nom en remportant le contrat Money In The Bank et se quereller avec Chris Benoit, Shawn Michaels et le célèbre triangle amoureux avec Matt Hardy.

Randy Orton lui-même se disputerait le Championnat du monde des poids lourds contre Rey Mysterio et Kurt Angle. Certes, cette course pour Orton n’était pas la meilleure car on avait constamment l’impression de ne rien faire. Cette course ne durerait pas longtemps, car il a été repêché à RAW peu de temps après WrestleMania 22.

Quand Orton est revenu à RAW, Edge était en plein essor comme l’un des hauts talons de l’entreprise. Il avait déjà remporté le championnat de la WWE à deux reprises, et était même sur l’un des segments les mieux notés de l’histoire RAW. Cependant, D-Generation X s’est reformé avec Triple H et Shawn Michaels et déjouerait les tentatives d’Edge de remonter la montagne. Orton a également subi une série de pertes importantes, et Edge lui a dit que cela pouvait être attribué à la jalousie de Triple H à propos d’Orton, devenu champion du monde des poids lourds 2 ans auparavant.

Par conséquent, les deux hommes ont conclu un accord et uniraient leurs forces pour compenser l’influence de D-X. Ils le feraient dans une certaine mesure, en devenant champions par équipes et en battant D-Generation X au Cyber ​​Sunday 2006. Une fois que Edge a remporté le contrat Money In The Bank de M. Kennedy et remporté le Championnat du monde des poids lourds de The Undertaker sur SmackDown, le deux ont de nouveau été séparés.

Nous nous rencontrons à nouveau (2010)

Le retour d’Edge au Royal Rumble 2020 n’était pas sa première participation à l’événement. 10 ans auparavant, il était revenu après son retour d’une blessure à l’Achille qui devait le tenir à l’écart pendant une période de temps significative. Pourtant il est revenu et a gagné le match entier. Il irait à SmackDown, où il se battait pour le championnat du monde des poids lourds. Orton était toujours sur RAW et est un événement principal établi à ce stade, remportant le championnat de la WWE à plusieurs reprises.

Ensuite, Edge a été repêché à RAW, et Edge a fait une déclaration en attaquant Orton, l’un des meilleurs gars de RAW. Les deux s’y sont mis pendant quelques mois avant qu’Edge ne retourne à SmackDown, où il mettrait fin à sa carrière. Ces deux-là se retrouveraient une dernière fois pour un match contre The Miz et Dolph Ziggler sur un épisode de SmackDown.

2020

Ceci est une scène monumentale. Edge, qui avait besoin d’une chirurgie du cou par fusion triple, était à la retraite depuis 9 ans. Pendant ce temps, Randy Orton s’est imposé depuis comme la première salle de scrutin de renom, avec une litanie de réalisations reflétant celle d’Edge. Ces deux hommes sont des champions du Grand Chelem, des compétiteurs principaux de WrestleMania, des gagnants de Money In The Bank et ont eu des carrières légendaires.

Pourtant, ce spectacle ne semble même pas réel. Enfer, Edge est encore plus beau à ce stade de sa vie qu’il ne l’était juste avant sa retraite. Et il regarde à travers le ring un homme avec qui il a partagé de nombreux triomphes et batailles.

Après cet assaut d’Orton, les étoiles semblent alignées pour que les deux s’affrontent à WrestleMania. J’ai été particulièrement impressionné par les actions de Randy Orton sur RAW. Je crois que Randy fait les petites choses de la lutte mieux que quiconque que j’ai jamais vu. De sa chanson thème à ses actions, il est vraiment autodestructeur et a toujours fait ce qu’il croit être le meilleur. Regardez les manières du visage après qu’il propose de se réunir. Il réfléchit déjà à ce qu’il doit faire.

Jetez un œil à l’indécision d’Orton sur la corde supérieure, menaçant de nuire gravement au cou d’Edge. Ensuite, regardez l’urgence avec laquelle il retourne au bord du ring et obtenez deux chaises pour infliger des dégâts supplémentaires. Il ne fait aucun doute que Edge vendra cette blessure et reviendra pour se venger. Et il ne fait aucun doute que Randy Orton emportera cette querelle dans le plus grand show de la WWE.

Cependant, nous devons tous apprécier ces deux légendes et nous émerveiller de leur travail dans cette industrie. C’est l’histoire d’un conte qui a près de deux décennies, et à WrestleMania, nous verrons un match qu’aucun de nous ne pensait possible. La WWE est vraiment l’endroit où vous ne pouvez jamais dire jamais.