Edge et Roman règnent sur Twitter Banter Over Wrestlemania 36

WrestleMania 36 est en cours de transformation dans une affaire de deux nuits pour la toute première fois qui sera également enregistrée à partir de plusieurs endroits. Rob Gronkowski a été nommé l’hôte célèbre de ces deux soirées les 4 et 5 avril sur l’un des sites du WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Plusieurs superstars de la WWE sont allées sur Twitter pour faire part de leurs réactions à WrestleMania 36 étant un événement de deux nuits à partir de plusieurs endroits.

Mise à jour sur la carte de match et les lieux de la WWE Wrestlemania 36 de deux nuits

Roman Reigns était l’un d’entre eux qui était ravi de se déclarer comme le principal événement du Jour I / II de WrestleMania 36. Il défiera Goldberg pour le Championnat Universel dans un match de rêve qui devient une réalité. Voici la déclaration du porte-affiche de la société qui n’a pas rendu le Hall of Famer Edge heureux,

«Deux nuits de @WrestleMania. @ Le plus grand événement de la WWE vient de devenir PLUS GRAND. Une de ces nuits appartient au # BigDog… Qui réclamera l’autre? Je suppose que nous verrons. #Événement principal”

Coronavirus: la WWE était sur le point de repousser la Wrestlemania à l’été 2020

La Superstar Classé R a commenté dans son style de marque comme il le fait toujours avec le micro à la main. S’adressant au Big Dog en tant que Big Pup, Edge a déclaré que le véritable événement principal appartiendrait à lui et à Randy Orton si ce dernier acceptait son défi.

Photos et vidéo: La WWE Star The Undertaker veut que nous sauvions les tigres

Comme on l’a vu dans cette dernière édition de Monday Night Raw, Edge est apparu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, pour inviter Orton dans un match Last Man Standing à WrestleMania 36. En attendant, voici ce qu’il avait à offrir à Roman Reigns,

“Oh, c’est mignon Big Pup. Mais que vous vous en rendiez compte ou non, si @RandyOrton a les cris d’accepter mon défi pour #WrestleMania, nous avons déjà marqué notre territoire sur le véritable événement principal. Après 9 ans, le loup est de retour dans la cour. #LastManStanding #MainMainEvent. “

– Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) 19 mars 2020

Les fans de la WWE doivent être d’accord avec les commentaires d’Edge car la rivalité personnelle avec Randy Orton a été la plus compacte depuis Royal Rumble menant à WrestleMania 36. Cela aurait sans doute pu être l’événement principal de WrestleMania 36 à moins que Vince McMahon ne pense à apporter son favori Premièrement, Roman Reigns revient sur la scène principale après une interruption d’un an.

De plus, ce commerce de coups de feu aurait pu également être le signe d’une autre querelle de rêve entre Edge et Roman Reigns. De retour lors du match Royal Rumble 2020, ces deux-là ont partagé l’anneau pour créer de la magie. Parfois, sur la route, nous aimerions certainement voir un match Spear vs Spear entre ces deux stars.