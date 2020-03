Edge fait son retour à la WWE sur RAW – Photos & Vidéos

Comme vu lors de la diffusion de WWE RAW lundi soir, le WWE Hall of Famer Edge est revenu et a interrompu une promo par MVP. Lorsqu’il a mentionné Beth Phoenix, Edge s’est retourné et l’a frappé avec une lance.

Orton est alors sorti et a essayé d’attaquer Edge, mais Edge l’a frappé avec un RKO. Orton a finalement dirigé la rampe et Edge a frappé un RKO sur MVP sur une chaise. Il a ensuite livré deux coprésidents.

. @ The305MVP est EN DIRECT sur # Raw… et il veut construire une nouvelle écurie autour de @EdgeRatedR?! pic.twitter.com/r7wJuEV4P5

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Tout a pris vie. @ EdgeRatedR est ICI! #Raw pic.twitter.com/96TKh0Dir1

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

#EdgeReturns et frappe @RandyOrton avec son PROPRE #RKO! #Raw @EdgeRatedR pic.twitter.com/g62gEFhUca

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Merci d’avoir joué, @ The305MVP…

LANCE! LANCE! LANCE! #Raw @EdgeRatedR pic.twitter.com/D9B7hePCTR

– Univers WWE (@WWEUniverse) 10 mars 2020

. @ EdgeRatedR vient de donner à @RandyOrton un RKO! #RAW pic.twitter.com/wguH0ucMLS

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

