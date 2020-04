Edge partage ce que Bret Hart lui a dit à propos de son match WrestleMania contre Randy Orton

Edge a discuté des critiques de son match contre WrestleMania 36 avec Randy Orton et de la réaction de Bret Hart lors d’une interview sur la dernière édition d’After The Bell.

Voici ce qu’il avait à dire:

«J’en suis très, très fier. J’ai entendu dire qu’il y avait trop de temps et c’est ceci et c’est que, écoutez, tous les commentaires que j’ai reçus personnellement pour moi-même ou via mes flux de médias sociaux ont été tous positifs. Quand Bret Hart m’appelle et me dit qu’il l’aimait parce que ça ressemblait à un combat, je me fiche de ce que quelqu’un d’autre dit à partir de ce moment-là, parce que son opinion pour moi a plus de poids que absolument tout le monde, personne ne va haut son opinion pour moi, et s’il l’aimait bien, et il pensait que c’était un combat, bon, mission accomplie. Chacun a droit à son opinion. C’est de la lutte. C’est de l’art. C’est subjectif. “