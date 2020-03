Edge partage une histoire de quand il a surpris Umaga avec de la peinture corporelle lors d’un événement en direct de la WWE

Le WWE Hall of Famer Edge s’est rendu sur Instagram samedi, partageant une histoire sur la surprise d’Umaga avec de la peinture corporelle lors d’un événement en direct de la WWE. Il a dit,

“Il y a une petite trame de fond à ces photos. Umaga, alias Ecky, alias Uce (s’il vous aimait) et moi avons beaucoup voyagé ensemble. Nous avons également fait équipe sur de nombreux spectacles maison (non télévisés). Les premières photos proviennent d’un événement principal unique à Lexington, KY. Umaga / Edge contre l’ouragan et le grand Khali. Oui, c’était l’événement principal. Dieu merci pour l’ouragan. Quoi qu’il en soit, j’ai élaboré un plan pour fournir au Bulldozer Samoan un nouveau partenaire: le Canadian Backraker. Je me suis caché de lui toute la nuit et avec la fusée artistique @sinnbodhi, nous avons aiguisé le Canada à travers mon estomac, pour correspondre au tat d’estomac des Samoa d’Eck. Je me suis côtelé, il a fallu des semaines pour se détacher complètement. Heureusement, nous avons conçu et utilisé de la peinture pour ma conception faciale de feuille d’érable tribale. Voir le regard sur son visage capturé dans les deux premières photos en valait la peine. La dernière photo est ce que je ressentais. J’ai toujours su qu’il me soutenait. Tu me manques Uce. Bon anniversaire.”

Shane «The Hurricane» Helms a publié ce qui suit dans la section des commentaires,

«Nous avons eu une explosion cette nuit-là. Je me souviens d’avoir marqué une fois et vous m’avez retiré et vous avez dit: «Non, vous restez!». J’ai gardé mes fesses dans le ring à 99% du match. Bons moments. Merci pour le copain de souvenirs. Et joyeux anniversaire Uce! Tu me manques.”