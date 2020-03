Edge-Randy Orton dans le dernier match debout à Wrestlemania

Edge montre pourquoi il est un homme avec du grain avec chacune de ses récentes apparitions sur WWE Raw. L’épisode d’hier soir du show phare du WWE Performance Center à Orlando, en Floride, a vu le WWE Hall of Famer lancer un défi majeur à Randy Orton pour WrestleMania 36.

Ces deux-là ont peut-être participé au meilleur scénario possible, se dirigeant vers le plus grand événement de l’année spéculant sur un match de grande envergure.

#RatedRSuperstar est LIVE. # Raw @EdgeRatedR pic.twitter.com/owh0VoB4jp

– WWE (@WWE) 17 mars 2020

Ainsi, The Rated R Superstar a ouvert WWE RAW et a défié Randy Orton pour un match Last Man Standing à WrestleMania, tout de suite. Edge a révélé que sa femme et un autre membre du Temple de la renommée, Beth Phoenix, étaient venus au spectacle, il y a deux semaines, pour annoncer à nouveau sa retraite.

C’est alors qu’Orton l’a plantée avec un RKO. Edge a ensuite dit à Orton d’avoir du courage et d’accepter le défi. Il a également promis que The Viper ne serait pas en mesure de se relever après leur combat à WrestleMania.

“Chez # WrestleMania… si vous avez le courage, c’est @EdgeRatedR contre @RandyOrton dans un #LastManStanding MATCH!”

Votre déménagement, Randy. #Raw pic.twitter.com/87nCpiEozF

– WWE (@WWE) 17 mars 2020

Pendant ce temps, le voyage d’Edge vers le WWE Raw de cette semaine, qui a été déplacé au WWE Performance Center en raison de la pandémie de coronavirus, n’a pas été une expérience agréable du tout.

Comme l’a noté sa femme, Beth Phoenix sur Twitter, Edge a eu des problèmes de voyage, qui pourraient être liés à l’épidémie de COVID-19. En raison des problèmes, Edge a dû conduire 17 longues heures pour se rendre à Orlando, en Floride.

Salut, @RealMickFoley. Vous avez été abandonné. # Raw @EdgeRatedR pic.twitter.com/Vg0VzCLrxn

– Univers WWE (@WWEUniverse) 17 mars 2020

Il n’y a pas encore de confirmation sur l’endroit où Edge voyageait en route vers le WWE Raw de cette semaine. À l’origine, il faut environ 8,5 heures pour conduire d’Asheville, en Caroline du Nord, où lui et Beth vivent, à Orlando. Edge a tweeté dimanche lors de ce voyage en disant qu’il se rendait sur l’autoroute dans sa camionnette pour se rendre au spectacle.

FYI… @EdgeRatedR a dû conduire 17 heures au total pour livrer ses mots sur #RAW après des problèmes de voyage. #Grit #LastManStanding #RAW

– Betty Phoenix (@TheBethPhoenix) 17 mars 2020

Un ÉNORME défi a été lancé par le #RatedRSuperstar sur #RAW! @EdgeRatedR. @Randy Orton. #Dernier homme debout. #WrestleMania. pic.twitter.com/zU6O7ymS9w

– WWE (@WWE) 17 mars 2020

Edge contre Randy Orton à Wrestlemania semble confirmé après ce qui s’est passé sur le WWE Raw de cette semaine. D’un autre côté, Beth Phoenix a fait l’objet de rumeurs pour un match de la Triple Threat Tag Team dans l’émission, avec son partenaire Natalya contre Alexa Bliss et Nikki Cross contre les championnes de la WWE Women Tag Team Asuka et Kairi Sane.

Actuellement, la carte de match Wrestlemania 36 prévue au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, se présente comme suit,

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

The Undertaker contre AJ Styles