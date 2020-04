Edge remporte le premier match de la WWE en simple en neuf ans à WrestleMania 36

WWE.com

Edge a remporté son premier match à la WWE en neuf ans en battant Randy Orton dans un match épique “ Last Man Standing ” pendant la deuxième nuit de WrestleMania 36.

Les anciens partenaires devenus rivaux se sont beaucoup bagarrés à travers les limites du Performance Center de la WWE – ne laissant aucune pierre non retournée, Orton et Edge ont fourni aux fans suffisamment de sensations et de déversements pour durer encore une décennie. La «Superstar Classé-R» a conduit Randy à travers une table avec un énorme coude de plongée, et a terminé le combat avec une vengeance Con-Chair-To.

Cela ne commence même pas à décrire ce que ces gars-là ont enduré.

L’émotion jaillit littéralement d’Edge alors qu’il contemplait l’écrasement de la chaise qui mettait fin au match. Il a versé des larmes et les deux gars ont versé du sang plus tôt aussi. Orton, en particulier, a subi une méchante entaille à l’épaule à cause de l’une des nombreuses et nombreuses grèves et bosses douloureusement raides.

Si cela est un signe de choses à venir du calendrier à temps partiel d’Edge, alors tout le monde est dans un régal sérieux. Le héros canadien avait l’air physiquement en forme, et l’expression faciale qu’il avait apportée à l’occasion devrait servir de leçon à tous les autres membres de la liste.

Ce fut un retour de classe mondiale à l’action en simple.