Edge répond aux critiques selon lesquelles son match WrestleMania était trop long

Le WWE Hall of Famer Edge est apparu en tant qu’invité de Corey Graves sur le podcast «After The Bell» de la WWE cette semaine.

Lors de l’interview, Edge a parlé de battre Randy Orton dans un Last Man Standing Match à WrestleMania 36 et des critiques des fans selon lesquelles le match était trop long.

Voici ce qu’il avait à dire:

“Ce n’était même pas quelque chose que nous avons réalisé que nous allions juste, et encore une fois, juste de la publicité et des combats”, a déclaré Edge. «Au moment où cela a été fait, quelqu’un m’a dit que cela durait environ 42 minutes. Je me disais «vraiment? D’accord. Bon sang, cool. Mon vent est bon “, mais j’en suis très très fier. Et vous savez, j’ai entendu des commentaires selon lesquels c’était trop long et c’est ceci et c’est cela. Écoutez-moi, tous les commentaires que j’ai reçus personnellement à moi-même ou à mes flux de médias sociaux ont été tous positifs.

“Quand Bret Hart m’appelle et me dit qu’il l’aimait parce que cela ressemblait à un combat, eh bien, je me fiche de ce que quelqu’un d’autre dit à partir de ce moment parce que son opinion pour moi a plus de poids que tout le monde.” Personne ne va me surpasser cette opinion, et s’il l’aimait bien et qu’il pensait que c’était un combat, tant mieux. Mission accomplie.

«Je veux dire que chacun a droit à son opinion. C’est de la lutte. C’est de l’art. c’est subjectif et tout ce qui vous fait sauter les cheveux, mais Randy et moi avons de larges épaules, et nous pouvons résister au poids d’une minuscule milice de mécontents qui voudra juste se plaindre de tout. [They] se plaindre de la durée d’un match de catch lors d’une pandémie. Comme vraiment? Allez, mais ce sont aussi les mêmes personnes qui vont se plaindre que Bill [Goldberg] et Brock [Lesnar] est allé pendant 4 minutes. Je pense juste qu’il y a un segment de personnes qui aiment ne pas apprécier les choses et s’attarder sur les points négatifs. “

H / T à Wrestling Inc pour la transcription