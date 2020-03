Edge, Stone Cold & Undertaker

Une édition chargée de WWE Raw a été stockée la nuit dernière, sans audience en raison de l’épidémie de coronavirus. Stone Cold Steve Austin est apparu pour célébrer # 316day. L’Undertaker s’est également présenté pour confirmer son match à WrestleMania. En outre, Edge était dans le bâtiment car le spectacle émanait du WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Voici les résultats,

Le WWE Hall of Famer Edge s’est rendu sur le ring pour lancer la WWE RAW coupant une promo sur Randy Orton avec qui il se querellait. Après ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, il est évident que ces deux-là finiront par se rencontrer à WrestleMania. Edge a ensuite proposé que si Orton avait le courage, il le rencontrerait sur le ring dans un match Last Man Standing.

L’Undertaker était à côté pour signer le contrat de match de WrestleMania qui n’était pas déposé dans le tableau. Nous avons vu AJ Styles et les OC l’avaient en main dans les coulisses. AJ a parlé de trash à propos de Michelle McCool avant de signer le contrat et d’envoyer Gallows et Anderson sur le ring pour remettre le contrat à ‘Taker.

La WWE fera un match contre Undertaker contre AJ Styles à Wrestlemania 36

La cloche a sonné lorsque nous avons soudainement vu le Phenome se tenir derrière eux. Il a détruit les membres du CO en les envoyant sur les marches du ring. Il a fait la sortie avant de signer le contrat.

Rey Mysterio a affronté Andrade dans le seul match de WWE RAW. Rey a frappé un gros coup de pied et a essayé de frapper le 619 qui était bloqué. Andrade a frappé un Snap Suplex et a essayé de frapper les Trois Amigos mais Rey a fini par frapper le 619 pour obtenir la victoire.

La championne féminine de la WWE RAW, Becky Lynch, est arrivée au Performance Center dans son camion personnalisé à 18 roues. Elle a coupé une autre promo sur le match WrestleMania prévu contre Shayna Baszler à WrestleMania 36. Baszler a décidé de ne pas sortir mais d’écouter la promo de Becky dans les coulisses.

Nous avons eu une autre promo sur WWE Raw de Kevin Owens qui a confirmé son match contre Seth Rollins à WrestleMania 36. Il a ajouté que le match ne pouvait pas se produire dans un meilleur endroit que le Performance Center lui-même où il a commencé sa carrière. Il ajoutera un souvenir à sa carrière en battant Rollins dans ce ring.

Hall of Famer Stone Cold Steve Austin était dans le segment des événements principaux de la WWE RAW pour célébrer le # 316Day. Mais il n’y avait pas de foule pour lui chanter Hell Yeah. Le commentateur Byron Saxton a donc fait le son. Austin l’a finalement appelé sur le ring pour prendre quelques bières, puis le déposer avec un Stunner.

La championne féminine de la WWE RAW, Becky Lynch, a sorti une glacière pour verser encore plus de canettes de bière sur Saxton. Becky et Austin ont célébré sur le ring l’envoi de l’émission hors antenne.

