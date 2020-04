Edge Vs. Randy Orton avait presque des drones à WrestleMania 36

WWE.com

Le match Last Man Standing d’Edge et Randy Orton à WrestleMania 36 a presque bénéficié des images capturées par des drones, ‘The Rated R Superstar’ lui-même a confirmé.

Voici ce qu’Edge avait à dire lors de sa récente apparition sur le podcast After the Bell de Corey Graves: –

«Ça devait être un combat et au départ, j’avais des idées de drones et de monter sur les toits. Et encore une fois, nous tournons pendant que vous savez, la lumière du soleil pour que ça ne marche pas. D’accord, changez de focus ici. Comment faisons-nous cela? Aucun droit. C’est un combat. Allons nous battre et c’est ce que nous avons fait, et pour cela, je suis très fier. Je suis également très fier du fait qu’après neuf ans de congé. Je pourrais y aller pendant 40 minutes. »

Johnny Gargano et Tommaso Ciampa ont travaillé un combat similaire sur l’épisode de NXT de cette semaine, avec des images de drones. Edge a peut-être eu une influence à ce sujet.

Edge a également déclaré ce qui suit sur la sensation générale du combat d’Orton: –

“Pour moi, ce n’était pas un dernier homme debout. C’était un dernier combat debout. Cette histoire était sale. C’était moche. C’était personnel. On dirait que ça devrait avoir lieu dans les entrailles d’une chaufferie ou quelque chose. Comme ça ne devrait pas être joli. Ça ne devrait pas être compliqué. Ce devrait être deux gars qui se battent la pisse l’un contre l’autre. “

Des trucs intéressants. Voyons voir s’il se présente à la prochaine série d’enregistrements de la WWE.