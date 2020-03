Edge Vs. Randy Orton sera le match de Gimmick à Wrestlemania 36

Edge est revenu à la compétition sur le ring lors de l’édition 2020 de Royal Rumble qui a envoyé les fans de lutte pro à une frénésie. Ce fut peut-être le retour le plus surréaliste d’une blessure mettant fin à sa carrière dans l’histoire de la WWE ou de toute autre promotion. La nuit suivante, il est sorti le lundi soir RAW, ce qui a entraîné une courte durée de ce retour, gracieuseté de Apex Predator de la WWE, Randy Orton.

Spoiler sur Beth Phoenix revenant à la WWE Raw à Brooklyn, New York

Une attaque brutale suivie par le treize fois champion du monde sur son ancien partenaire de l’équipe d’étiquette qui était spécifiquement ciblée pour endommager son cou.

Un tel acte odieux du tueur de légendes aurait été fait pour mettre en place un match WrestleMania où Edge et Randy Orton entreront en collision dans une bataille de suprématie. Le scénario intéressant arrivera ainsi à son point culminant lors du «show of shows» qui pourrait avoir lieu à titre spécial.

Photos: La star de la WWE Mandy Rose dit qu’elle est «intégrée» pour le photoshoot de maillot de bain

Le Wrestling Observer Newsletter a rapporté que le match Edge vs Randy Orton actuellement prévu à WrestleMania recevra “des stipulations à nommer plus tard”. On ne sait pas quelles règles supplémentaires seront disponibles pour ce match.

Mais le but principal d’annoncer une stipulation pour ce match de Edge vs Randy Orton est de susciter l’intérêt des fans. Ils pourraient ajouter un match de gadget comme aucune prise de force pour vraiment faire ressortir l’importance du concours à un stade comme WrestleMania 36.

Mise à jour: Jeff Hardy revient bientôt à la programmation WWE

De plus, un match traditionnel nécessiterait que Edge prenne beaucoup de bosses. L’ajout d’un gadget spécial pourrait être le moyen de la WWE de gérer la situation pour protéger le Temple de la renommée qui vient de rentrer d’une blessure. En ajoutant une stipulation, ils pourraient laisser Edge travailler dans un match plus long sans trop risquer son corps. Comme nous le savons tous, Edge s’est retiré de la compétition sur le ring en raison d’un cou cassé qui a été réparé chirurgicalement avant ce retour.

Edge a participé à un dernier match à WrestleMania XXVII contre Alberto Del Rio, où il a défendu avec succès son championnat du monde des poids lourds. Après un écart de neuf ans, la Superstar Classé R est enfin revenue pour faire partie de la programmation de la WWE et de WrestleMania 36.

À WrestleMania 36, ​​Brock Lesnar défendra son championnat de la WWE contre Drew McIntyre. Le championnat universel sera également sur la ligne où le nouveau champion Goldberg le défend contre Roman Reigns.